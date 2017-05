106 anos do Colégio Stella Maris

Com uma extensa programação, iniciada na terça-feira(2), o Colégio Stella Maris, que ainda quarta-feira(3) completou 106 anos de atividades, continua marcando a importante data.

Para hoje (5), das 8h às 16h, acampamento medieval com exposição do mundo medieval de uma feira aula com os alunos da 1ª série do Ensino Médio, apresentando cenários, animais e ativida-des do período medieval, com entrada gratuita, pelos portões do Ginásio de Esportes.

Toda a programação

8 à 12 de maio – Semana dedicada as Mães.

16h45 – Homenagens para as mães em apresentações e vídeos depoimentos dos alunos do Infantil e Fundamental I.

15 e 17 de maio – Inter Salas

13h30 às 17h – Torneio esportivo com Jogos de Futsal e Handebol no Ginásio de Esportes com as turmas do Fundamental II e Médio.

27 de maio – Festa da Família.

9h às 16h – Um dia diferenciado. Através de uma série de atividades, shows, recreação iremos promover o colégio integrado com a Família.

29, 30 e 31 de maio – Coroação de Maria

16h – Atividade religiosa aberta ao público para reconhecer o amor de Maria que, através do seu sim, trouxe ao mundo o Filho de Deus, para libertar o homem do pecado e ensinar lições de amor.