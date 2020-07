Acesso Norte

Sobre o acesso norte a BR-101, inaugurado no sábado, 27, o sempre governador Eduardo Pinho Moreira, em vídeo, disse que “é uma obra importante feita pelo prefeito Mauro Candemil. O acesso norte era uma necessidade para Laguna. Tentamos fazer em 2018 mas o projeto não estava concluído. Aí o prefeito Candemil, sem o apoio do atual governo, foi à luta, corajoso e com recursos (empréstimo) do BRDE a obra está aí concluída. Merece os parabéns pela iniciativa e pelo espírito de grande respeito pela nossa Laguna”.

Prédios na praia

O que para muitos a construção de edifícios parece ser evolução, para outros não é bem assim, que defendem atenção ambiental e mais do que isso, sem averiguar como ficarão as condições depois de construídos, especialmente na questão de água e esgoto, além da ampla divulgação do estudo de impacto de vizinhança, segmento aliás que não tem sido ouvido. Sem contar que não se vê a colocação de placas, se sabe, obrigatórias conforme prevê a legislação. Preocupado com a situação, o Vereador Rodrigo Moraes está tomando a dianteira e logo,logo teremos novidade.

Lembrando que buscamos explicações junto aos setores da prefeitura, não obtendo qualquer resposta.

Acompanhamento da Covid

O presidente da Câmara, Cleosmar Fernandes (MDB), pensa em constituir uma comissão de vereadores para acompanhar as ações do município em tudo o que envolva a Covid-19.

Estado mais integrado

“Com Luiz Henrique, continuado por Eduardo Pinho Moreira, Leonel Pavan e Raimundo Colombo, houve o amadurecimento de SC como um estado mais integrado, internacional, mais inovador”. Vinicius Lummertz, secretário estadual de Turismo, de São Paulo.

Moacir Pereira

O jornalista Moacir Pereira, “papa” do colunismo político de Santa Catarina, agora fortalecendo o grupo ND, na quarta-feira fez a sua estreia na TV, justo no Balanço Geral SC, amanhã, 4, estará nas páginas do Notícias do Dia e dia 6, no portal do importante grupo de informação.

✝Alceu Pittigliani de Carvalho

Funcionário do antigo Besc, agência da vizinha Imbituba, Alceu Pittigliani de Carvalho, 70 anos, faleceu semana passada, vítima de AVC. Na juventude estudou no CEAL, de nossa cidade, onde tinha um grande círculo de amigos, como o colunista, logo bastante conhecido de todos. Ele também foi baterista da The Claytons, banda que animou muitos bailes aqui e em toda a região, chegando a fazer apresentações na TV Piratini, de Porto Alegre, ao lado dos músicos João Rosa, João Batista e Sueli Rodrigues, Rogério (Gel) Gonçalves, Valmir Rosa e Sérgio.

✝Roberto Angeloni

Todo o Sul do Estado e muito principalmente onde a Rede Angeloni conta com uma loja, registrando com pesar o falecimento,em acidente automobilístico, no domingo, 28, de Roberto Angeloni, 51anos, ele que era gerente de operações da rede. Deixou os pais, Nolênia e Antenor Angeloni, os irmãos Cristina e Henrique, sobrinhos, tios e primos.

Roberto era veranista da praia do Farol de Santa Marta.

O fim de semana também marcou o falecimento de Rodrigo Sarau, 49 anos, ele que atuou na X9 Promoções, empresa que tem trazido grandes shows de fim de ano em Laguna. Também com tristeza, registramos o falecimento de Djalma Marcelino, 43 anos, de Braço do Norte, que também atuava na área de som, aqui participando da Porcada e no Babalaô.