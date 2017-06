160 anos da Comarca de Laguna: Turma de recursos fez sessão de julgamento especial

Integrando as comemorações pelos 160 anos de instalação da Comarca de Laguna, que contou com vasta programação em todo o mês de maio, a 4ª Turma de Recursos de Santa Catarina, sediada em Criciúma, atendendo convite do Juiz Diretor do Foro, dr. Paulo da Silva Filho, promoveu aqui na última terça-feira (30), uma sessão especial de julgamentos.

As Turmas de Recursos têm competência para julgamento, em grau de recurso, das demandas oriundas das pequenas causas do Juizado Especial Cível e Criminal e do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A Sessão de Julgamento ocorreu no Salão do Júri da Comarca de Laguna, quando foram julgados 33 recursos pautados, oriundos da própria Comarca de Laguna, como também das comarcas vizinhas de Garopaba, Imbituba e Imaruí. A 4ª Turma de Recursos estava composta pelo seu Presidente, Dr. Elleston Lissandro Canali, e da Dra. Miriam Regina Garcia Cavalcanti e do Dr. Edir Josias Silveira Beck.

Além de prestigiar uma das comarcas mais antigas, o evento objetivou também a aproximação com os seus jurisdicionados e possibilitar o contato com a prática dos julgamentos pelas Turmas Recursais, tanto que a solenidade foi prestigiada por alunos da rede pública, acadêmicos de direito, advogados e população em geral.