160 anos da Comarca

Em continuidade as comemorações dos 160 anos da instalação da Comarca de Laguna, na próxima terça-feira (30), será realizada aqui uma sessão de julgamento da 4ª Turma de Recursos de Criciúma, julgando processos cíveis e criminais da terra de Anita, Imbituba e de Imaruí. Ao final serão prestadas homenagens aos juízes que compõem a turma recursal e a promotores de Justiça.

Quanto ao encerramento das comemorações, quarta-feira (31), ocorrerá com visitação de alunos das escolas municipais e apresentação do Coral da Fundação Bradesco e banda, com o descerramento das bandeiras ao som de hinos oficiais.