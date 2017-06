160 anos de instalação: Comarca encerra comemorações

No ultimo dia 31, realizou-se nas dependências do Fórum de Justiça da Comarca a solenidade de encerramento da agenda de festividades alusivas aos 160 anos de sua instalação. O evento começou no início da tarde com a visitação ao Fórum de Justiça promovida por alunos da rede municipal de ensino, decorrente de parceria feita entre a Justiça e a Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da Secretaria Municipal Karmensita Cardoso, que encampou a proposta feita pela comissão organizadora das festividades e se empenhou para trazer seus alunos para uma visitação guiada pelos vários setores que formam o Fórum de Justiça, inclusive a Gabinete de Magistrado. A parceria ainda envolveu a elaboração de redação pelos alunos, com o tema “o que é a Justiça para você?”, da qual participaram ainda alunos da Fundação Bradesco. Todas as redações foram expostas no átrio do Fórum de Justiça durante o mês das festividades. Estiveram presentes na solenidade, alunos da Escola de Educação Básica Nininha Guedes dos Reis (acompanhados pelo Diretor Emerson José Fernandes), da Escola Elisabeth Ulisseya Arantes (acompanhados pela Diretor Juliana Fagundes Carvalho), da Escola Estadual Jerônimo Coelho, acompanhados da professora Olga Julia Romualdo, representando também a GERED. Ao final da visitação os alunos foram brindados com a encenação de uma Audiência de Instrução e Julgamento realizada por acadêmicos de direito estagiários do Fórum de Justiça, sob a orientação da advogada Dra. Maria Regina Medeiros, que retratou o julgamento de um caso de indenização por acidente de trânsito em decorrência do uso de celular ao volante. Durante a encenação foram ouvidas testemunhas e o Juiz proferiu a sentença. Após, os alunos foram ainda presenteados com uma palestra presidida pelo Promotor de Justiça da Infância e Juventude da Comarca, Dr. Anderson Adilson de Souza. As festividades de encerramento atingiram seu ápice, com a presença do Coral e da Banda marcial da Fundação Bradesco de Laguna, acompanhados pela Diretora Amine Mourad Hoffamann e o Maestro Regente Fernando Ilibio. Ao final da apresentação do coral e banda, no Salão do Júri da Comarca, o Juiz de Direito Paulo da Silva Filho, Diretor do Fórum declarou encerradas as festividades alusivas aos 160 anos de instalação da Comarca de Laguna.

Fundação Bradesco participa dos 160 anos de instalação da Comarca de Laguna

Cápsula do tempo da Comarca de Laguna

Nas festividades de encerramento das comemorações dos 160 anos de instalação da Comarca de Laguna, ocorrida no último dia 31, foi apresentada a “cápsula do tempo”, dedicada aos 160 anos de instalação da comarca, com o propósito de somente ser aberta quando das festividades dos 200 anos de instalação da Comarca, a ocorrer em 09/05/2057. Foi idelizada pela comissão organizadora da festa, na pessoa da Dra. Maria Regina Medeiros, e confeccionada pelo representante da OAB, advogado Dr. Vilson Roberto Medeiros. No interior da “cápsula do tempo” foram depositadas todas as documentações referentes aos 160 anos da comarca, em especial as redações realizadas pelos alunos da rede pública de ensino e da Fundação Bradesco, além de outros itens. A “cápsula do tempo” ficará exposta no átrio do Fórum de Justiça e conta com Portaria baixada pela Direção do Fórum da Comarca com as instruções para seu armazenamento e abertura na data determinada.