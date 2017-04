162 anos de fundação do Hospital Senhor Bom Jesus dos Passos

Fundado em 03 de abril de 1855, nosso Hospital completa 162 anos de fundação. Como acontece todos os anos, a direção da entidade está promovendo diversas atividades comemorativas. São elas:

Amanhã (1º) – Das 8h às 9h – Programa Hospital e Comunidade – Local: Rádio Difusora / Segunda-feira (3) – 14h – Novena em louvor a São Francisco de Assis- Local: Capela do Senhor dos Passos – Celebrante: Sr. Jairo Barcelos e Grupo de Canto Paz e Bem – 15h – Corte do bolo de aniversário Local: Sala do Senhor dos Passos (entrada da Capela) / Sexta-feira (7) – 8h – Realização de exames de saúde para funcionários – Local: Ambulatório de Ortopedia do Hospital da Laguna / Sábado (8) – Das 8h às 12 h – Hospital na Praça – Local: Centro Histórico / Terça-feira (11) – 20 h – Espetáculo Paixão de Cristo – Local: Centro Cultural Santo Antônio dos Anjos – Promoção: Colégio Stella Maris – Entrada: 1 kg de alimento não perecível (exceto açúcar e sal) que será doado ao Hospital / Quarta-feira (19) – 18 – Assembleia geral dos associados para apresentação do balancete e das atividades realizadas em 2016 – Local: Sala de Reuniões (5º andar) / Domingo (26) – 19h30 – Solenidade de entrega dos títulos “Amigo do Hospital da Laguna” e “Sócio Honorário” Local: Centro Cultural Santo Antônio dos Anjos / Segunda-feira (27) – 1 h – Missa de ação de graças – Local: Capela do Senhor dos Passos – Celebrante: A definir.

Outras atividades: Exposição de fotos, durante o mês de abril, na área próxima ao elevador da Recepção Principal do Hospital; relançamento do Projeto Vida Ativa destinado a funcionários acima do peso e/ou com distúrbios nutricionais; colocação de faixa na frente do Hospital e publicação do informativo anual. Contamos com a presença de todos.