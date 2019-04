164 anos do Hospital Senhor Bom Jesus dos Passos

Com solenidade realizada na quarta-feira, 3, a importante casa de saúde festejou 164 anos de fundação. O JL registra um pouco de sua história

História

O movimento para criação de um hospital em Laguna começou em meados do Século XIX. Os primeiros documentos datam de 1855, demonstrando intensa atividade de pessoas influentes, com o objetivo de dotarem a cidade de uma casa de saúde. O fruto deste trabalho surge oficialmente em três de abril de 1855, quando o Presidente João José Coutinho, da Província de Santa Catarina sancionou lei autorizando a criação do primeiro hospital do Sul do Estado, denominado São Francisco de Assis.

Em março de 1856, a comissão responsável alugou um depósito na Ponta do Bairro Magalhães. Para administrar a casa, devendo nela residir, foi contratado Alexandre José Mendes. O prédio já era velho, tendo o hospital ai funcionado durante dezesseis anos, procurando sua administração mantê-lo com higiene e conforto, apesar da falta de recursos. Tinha capacidade para dez doentes de cada sexo e, em casos excepcionais, quinze. O público-alvo eram os marinheiros não residentes em Laguna, os escravos e os pobres. Em 1858, houve epidemia de varíola e o improvisado hospital ficou superlotado.

A comissão já vinha há tempos estudando uma maneira de construir um hospital novo. Como já possuía terreno em local favorável, começou, com muita disposição, campanha de arrecadação de recursos para iniciar a obra. A Irmandade Senhor Bom Jesus dos Passos, à qual pertenciam quase todos os membros da diretoria, teve papel decisivo nesta iniciativa.

A pedra fundamental do hospital a ser construído no Morro da Figueirinha foi colocada em 08/09/1879. A pedra foi colocada no ângulo sul, juntamente com uma caixa de madeira contendo outra de zinco, onde foram depositadas cópias da ata da solenidade e dos discursos das autoridades, exemplares dos jornais “O Município” e “A Verdade” e moedas de diversos valores.

Somente em 4 de setembro de 1884 a direção do hospital recebeu as chaves de parte do edifício. No dia seguinte, efetuou-se a transferência dos doentes do velho prédio alugado para a nova construção. A ala inaugurada tinha uma enfermaria com dez leitos e mais cinco quartos.

Em 1913, por insistência da Irmandade Senhor Bom Jesus dos Passos, as Irmãs da Congregação da Divina Providência assumiram a direção interna do hospital. A alimentação era quase toda produzida por elas – criavam suínos e aves e plantavam verduras e legumes. Naturalmente, estas atividades, além do atendimento de enfermagem, muito favoreceram a economia do estabelecimento e o acesso de número ainda maior de doentes. Somente nesta época é que foi instalada luz elétrica na casa.

Pelos idos de 1914, Dr. Aurélio Rótolo (pai do Dr. Aurélio Pinho Rótolo) passou a atender no hospital. Em 1918, a cidade foi atingida pela “gripe espanhola” – registrados cerca de três mil casos, com 130 óbitos. Como o hospital não tinha condições de atender a toda esta demanda, diversas entidades resolveram ajudar nos trabalhos de assistência às vítimas, notadamente a Loja Maçônica Fraternidade Lagunense e a primeira Escola de Escotismo da Laguna, chefiada por Renê Rollin, que viria a morrer vitimado pela gripe.

O número sempre crescente de indigentes provenientes de todo o Sul do Estado, atendidos gratuitamente, acabou sobrecarregando de tal maneira o orçamento do hospital, que a situação se tornou insustentável. Nos anos 20, as dificuldades chegaram a tal ponto, que a diretoria apelou ao Estado, pedindo urgente auxílio para não ter que fechar as portas. O Estado aceitou o pedido, em troca do direito de nomear a comissão administrativa, o que aconteceu durante muitos anos. Nos primeiros cinqüenta anos do Século XX, a instituição pouco progrediu. As instalações internas eram muito deficientes. Basta lembrar que, em 1950, ainda não havia água encanada nos quartos.

Em 1930, Dr. Aurélio Rótolo pediu demissão, sendo substituído pelo Dr. Osvaldo Espíndola. Desde 1931, era o Dr. Paulo Carneiro o médico do hospital. Em 1945, é a vez do pediatra Dr. Pedro Advíncula Torres de Miranda ser admitido. Em 1951, Dr. Aurélio Pinho Rótolo iniciou suas atividades. Neste mesmo ano, a diretoria fez veemente apelo à Prefeitura, solicitando a subvenção que não era paga há três anos.

Em 1954, foi melhorada a lavanderia, com a aquisição de uma máquina de lavar roupas e, em 1955, é inaugurada a Maternidade. Em 1959, é inaugurada a atual capela. Em 1960, Dr. Aurélio arrendou ao hospital seu aparelho de Raio – X, mais tarde, a aparelhagem foi adquirida pela instituição.

Em 1961, Antônio Sebastião Teixeira e Adelino Waterkemper passaram a integrar a diretoria. Profunda cisterna foi construída e, em 1963, é adquirido gerador de luz. Em 1968, foi inaugurada a ala direita do hospital, com três pavimentos. As demais alas do prédio atual, incluindo o anexo, também com cinco andares, somente seriam inauguradas nos anos 80, sempre sob a coordenação do sr. Teixeira.

Em 1979, as Irmãs da Congregação da Divina Providência são retiradas. Em seu lugar, assumem as Irmãs da Associação da Fraternidade e Esperança, que ali permaneceram até 1983. Em 1985, vieram as Irmãs Salvatorianas, que sairiam em 1991, assumindo a direção a própria Irmandade.

Em 2003, por determinação do Ministério Público, através de termo de ajustamento de conduta, o hospital foi transformado em associação, passando a ser administrado por comissão formada por associados contribuintes e natos (representantes da Irmandade, Prefeitura, Câmara de Vereadores e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional), modelo de gestão ainda vigente.

Em 2006 é reativada a Maternidade e Centro Cirúrgico, transferido do Serviço de Emergência para o atual espaço e implantação das alas psiquiátricas, do Serviço de Captação e Transplante de Córneas, das cirurgias por videolaparoscopia, do Serviço de Tomografia Computadorizada, dos Testes da Orelhinha e do Olhinho, da digitalização do Serviço de Radiologia, entre outros. Sem falar nas reformas, aquisição de equipamentos e na contratação de mais médicos e profissionais de várias especialidades. A destacar, por justiça o excelente trabalho desenvolvido pela ex-presidente Regina Ramos dos Santos.

Diretoria 2019/2021

Titulares – Presidente – Fernando Henrique Souza Pache, Vice-Presidente – Tatiana Mansur Blosfeld, 1ª secretária – Cheyenne Andrade Leandro; 2º secretário – Zeno Vieira, 1º tesoureiro – Sílvio Barbosa de Castro e 2º tesoureiro – Porfírio Santos Gomes

Suplentes – Roberto Norberto Machado; Marcos Antônio de Andrade; Zeno Alano Vieira; Rosângela Brum F. dos Santos e Juliano José Braum.

Conselho Fiscal

Titulares – Rosinete Silveira Ramos; Mário Manuel Portela Martins e Maurício Moysés Menezes.

Suplentes – Ageu Nunes de Andrade; Gerci Vieira Machado e Elton Martins dos Santos.

Membros natos – Prefeito Mauro Candemil, Presidente da Câmara, vereador Cleosmar Fernandes, Presidente da ACIL, Patrick Paulino e pela Irmandade, Nelson Siqueira.

O Hospital em números.

Área construída: 9.346,22 metros quadrados, distribuídos em 5 pavimentos.

Número de leitos ativos: 100.

Número de médicos: 24 profissionais no Corpo Clínico e 12 médicos plantonistas (a maioria, membros do Corpo Clínico).

Demais profissionais: 9 enfermeiros, 2 psicólogas, 1 farmacêutica, 1 assistente social, 1 nutricionista, 1 fonoaudióloga, 1 terapeuta ocupacional, 1 fisioterapeuta, 1 administrador, 1 tecnóloga em Hotelaria, 1 tecnóloga em Gestão Administrativa e 66 técnicos e auxiliares de enfermagem.

Cerca de 86% da clientela é formada por usuários do SUS.

Principais indicadores de 2018:

Médias mensais dos principais indicadores do Hospital de Laguna, relativos ao ano 2018.

Internações: 2.794; Internações em Clínica Médica: 1.514; Internações em Clínica Cirúrgica: 428; Internações em Pediatria: 31; Internações em Psquiatria: 508; Internações em Obstetrícia: 313; Atendimentos do Serviço de Urgência/Emergência: 37.704; Cirurgias: 932; Cirugias Ambulatoriais: 667; Partos: 295 e Percentual de pacientes internados vindos de outros municípios: 22%. Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatística – SAME

Especialidades/Clínicas existentes

Clínica Geral, Centro Cirúrgico, Cirurgia Geral, Gineco-Obstetrícia, Pediatria, Traumato-Ortopedia, Cardiologia, Oftalmologia, Psiquiatria, Otorrinolaringologia, Anestesiologia, Radiologia, Serviço de Urgência/Emergência, Ambulatório de Ortopedia e Ambulatório de Psiquiatria.

Serviços de diagnóstico – terapia disponíveis

Radiologia, Ultrassonografia*, Endoscopia Digestiva Alta*, Análises Clínicas*, Patologia*, Eletrocardiografia, Tomografia Computadorizada*, Agência Transfusional, Farmácia, Serviço de Nutrição, Teste do Olhinho, Teste da Orelhinha e Serviço de Audiometria. (*Serviços terceirizados)