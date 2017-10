17ª Festa de São Francisco de Assis

Hoje (29) – 19h – Oração realizada pelo terço dos homens da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, Magalhães. Logo após a saída da carreata com a Imagem de São Francisco de Assis até a igreja da Cohab do Mato Alto.

Amanhã (30) – 19h30 – Novena. Orador Thiago Silveira Santhiago (jornalista, contador de história, ator). Tema Francisco e a compaixão.

Domingo (1º) – 9h – 15ª Caminhada saindo da Matriz Santo Antônio dos Anjos até a igreja da Cohab Mato Alto.

19h30 – Novena. Orador: Frei Ananias do Centro de Recuperação Renascer. Tema: Francisco e a natureza.

Segunda-feira (2) – 19h30 – Novena das crianças. Oradora: Pedra Aparecida de Souza (orientadora escolar do Conjunto Educacional Almirante Lamego (CEAL)). Tema: Francisco e a amizade.

Terça-feira (3) – 19h30 – Novena. Orador: João Rodrigues Junior (artista plástico e cantor). Tema: Musical para Francisco.

Quarta-feira (4) – Dia de São Francisco de Assis.

19h30: Missa Sertaneja. Celebrante: Padre Antônio Rech da Paróquia São Marcos de Rio Fortuna. Liturgia da comunidade. Canto: Amigos Sertanejo de Imaruí.

Quinta-feira (5) – 19h30 – Novena. Oradora: Regina Ramos (diretora presidenta do Hospital Senhor Bom Jesus dos Passos). Tema: Francisco e a caridade.

Sexta-feira (6) – 19h30 – Novena. Oradora Terezinha Flor (professora de canto do Colégio Stella Maris). Tema: Cantando para Francisco.

Sábado (7) – 19h – Momento na capela do Hospital Senhor Bom Jesus dos Passos.

19h30 – Transladação com a imagem de São Francisco de Assis para a igreja na Cohab do Mato Alto.

20h15 – Missa. Celebrante: Padre Lenoir Steiner Becker, pároco da Matriz Santo Antônio dos Anjos. Liturgia da Comunidade. Canto: Unidos Pela Fé.

Domingo (8) – 10h – Procissão com a Imagem de São Francisco de Assis pelas ruas da comunidade.

10h30 – Missa festiva. Liturgia da comunidade. Canto: Banda – Anjo de Luz – Estreito.

11h30 – Benção dos animais.

12h – Almoço festivo no salão de festas.

19h – Novena de encerramento. Orador: Maurício de Paula Carneiro. Tema: Falando sobre Francisco.

21h – Rifa da tela de João Rodrigues Junior e Nossa Senhora.

21h15 – O tradicional Bingão de São Francisco de Assis.

Todas as novenas terão a presença do Coral da Comunidade (Sol e Lua). Obs.: Todas as noites haverá atividades no salão de festas.

Festeiros 2017

Itamar Rocha dos Santos, Sônia Santos, Maurício de Paula Carneiro, Sônia Bento Bittencourt, José Ricardo da Silva, Silvana P. Marcelino, Nelson Siqueira, Neli Siqueira, Jefferson Carneiro Flora, Renata Bento, Antônio Rodrigues Primo, Herley Cristina Uliano, Ivonete Machado Mariano, Zaira Maria Costa Villa e Nora Mª Passos Cavalcant.