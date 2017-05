182 anos da Polícia Militar

Com uma solenidade das mais prestigiados, o 28º Batalhão de Polícia Militar de Laguna, na sexta-feira (5) festejou os 182 anos de criação (em 5 de maio de 1835, por Feliciano Nunes Pires) da Polícia Militar de Santa Catarina, com entrega de medalhas de mérito por tempo de serviço, bem como brasões de mérito pessoal, promoção de praças e oficiais, kits do PMSC Mobile e homenagens como Amigo da PM a pessoas e ou instituições, como o Jornal de Laguna, que têm colaborado permanentemente com a PM, tudo sob o comando do Tenente Coronel Jefer Francisco Fernandes.

Na abertura do evento também foi dos mais festejados, o decreto de 12 de abril deste ano, transformando a então Guarnição em 28º Batalhão, conquista da sociedade civil organizada, comando geral e em especial, por vontade do governador Raimundo Colombo e do nosso vice governador Eduardo Pinho Moreira, que participou efetivamente para que Laguna também pudesse sediar a maior estrutura organizacional da Polícia Militar de Santa Catarina.

A solenidade

Inicialmente foi apresentado o efetivo, seguido do Hino Nacional e apresentação do boletim especial de aniversário, em mensagem assinada pelo Coronel Paulo Henrique Hemm.

Entrega do Brasão

Distinguindo os policiais que se destacam por seus méritos, entre outras atribuições, receberam em 1ª Categoria, o 1º Tenente Marcelo de Oliveira Santos e o 3º Sargento Rudimar Medeiros.

Em 2ª Categoria, foram agraciados com o Brasão de Mérito, o 1º Sargento Robson Maximiano Machado, 2º Sargento Marcelito de Oliveira Agostinho e o 3º Sargento Mauricio de Oliveira Silva.

Em 3ª Categoria, receberam a homenagem os 3º s Sargentos Dirlei da Conceição Bento, Vanderlei da Silva, Marcos Paulo Maiato e Darildo de Souza Fernandes, Cabo Scope Bento Lessa e soldados Anderson Machado Pereira e Joferson Rebelo.

Medalhas Mérito por tempo de serviço

Na sequência foram entregues medalhas de mérito por tempo de serviço, aos militares que completaram o decênio de tempo efetivo de serviço, entre outras atribuições.

Medalha 20 anos

1º Sargento Claudemir Jutair Viana, 3os Sargentos Anderson Marcos Cardoso, Dirlei da Conceição Bento, Ronaldo Pacífico Vargas, Vanderlei Costa Ferreira, Cristiano Cesaro de Oliveira e Luiz Paulo David e o Cabo Marcelo Silva Alfonso.

Destaques Valorem

Em reconhecimento àqueles policiais que se dedicam a atividade operacional, em 2011 foi criado o Programa de Valorização e Reconhecimento profissional, o VALOREM, que baseado em quesitos avaliados semestralmente, divididos em duas categorias: pró-atividade e pronta resposta.

Destaques no Pronta Resposta

1º lugar Soldado Fernando Martins Locks, 2º lugar Joferson Rebelo.

Amigo do 28º Batalhão PM

Objetivando homenagear e demonstrar o reconhecimento e gratidão a autoridades civis, militares e instituições que não medem esforços para o engrandecimento da Polícia Militar de Laguna, receberam a placa “Amigo do 28º Batalhão de PM”, as seguintes pessoas:

Mauro Vargas Candemil, prefeito de Laguna, dr. Paulo da Silva Filho, Juiz de Direito e diretor do foro de Laguna, dra. Fernanda Broering Dutra, Promotora de Justiça, Capitão-de-Corveta Marcos Maia, da Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna, Major Marcello Wagner Schlischting, comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar Ambiental de Laguna, Tenente Marcos Marques, comandante do 2º/2ª/8º BBM-Corpo de Bombeiros Militar de Laguna, Presidente Cleosmar Fernandes, da Câmara de Vereadores de Laguna, Marcio Matos Carneiro, do Jornal de Laguna, Ildo Silva, diretor da Unisul TV, Rádio Transamérica FM, de Laguna (representada por Rinalda Zago), Conselho Comunitário de Segurança-Conseg/Laguna, por seu presidente Uélio Barreiros e SESC-Serviço Social do Comércio, Centro de Atividades de Laguna, por seu gerente José Eduardo Oliveira.

ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO PMSC MOBILE

A Polícia Militar de SC, desde março de 2015, iniciou o uso de um aplicativo para tablets e smartphones, denominado PMSC MOBILE, para a gestão e registro dos atendimentos de ocorrência e providências administrativas de trânsito.

A entrega dos equipamentos adquiridos com recursos do FRBL, Ministério Público Estadual e Tribunal de Justiça, foi efetivada pelo Tenente-Coronel Jefer Francisco Fernandes para as mãos dos policiais Cabo Scope e Jones.

Promoção de Oficial

Ao posto de Capitão, foi promovido o 1º Tenente Marcelo de Oliveira Santos.

1ª Promoção de Praças

A graduação de 1º Sargento

2os Sargentos Clésio Justino dos Santos e Jorge Euclides.

A graduação de 3º Sargento

Cabo Marcelo Silva Alfonso

Palavra do Comandante

Encerrando o evento, fez uso da palavra, o Tenente Coronel Jefer Francisco Fernandes, que disse ser aquela a primeira solenidade como sede do 28º Batalhão de Polícia Militar.Disse também que aquele era um dia muito especial para todos os policiais militares, visto que em 5 de maio de 1835, Feliciano Nunes Pires, então presidente da Província, criou a Força Pública Catarinense, hoje Polícia Militar de Santa Catarina. Fez ainda outras considerações e agradeceu a presença de todos, reconhecendo a importância das parcerias e os relevantes serviços prestados.