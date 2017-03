1ª Paella da CDL

Com sucesso aconteceu no último domingo, em Caputera, a 1ª Paella da entidade, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, com os recursos ali obtidos sendo destinados para a decoração de Natal deste ano. A comemoração só foi coroada de êxito graças a honrosa presença dos participantes e da equipe responsável pelo evento, conforme foto abaixo (da esquerda para direita): Ailson Masiero (Anita Calçados), Marcelo Schultz Massih (By Chelo), Isaías Medeiros Viana (Lapa Papelaria), Michelle Kfouri (Soberana Calçados), Valéria Olivier Alves (Fórmula Exata), Sarita Zabot (Calçapé Calçados), Fernanda Fretta (Eletro Fretta), Ondina Silveira (Pé de Pano Langerie) e José Rosenio de Jesus (Correta’s Contabilidade).