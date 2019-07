20 anos do Praça Di Anita

Oferecendo descontos especiais, de segunda-feira, 1º, ao dia 6, o já tradicional Restaurante Praça Di Anita, estará comemorando no período os seus 20 anos de atividades, sempre contando em seu comando com a família de Mônica e Waldy Sant´Anna Júnior, ele que, em 1997, então como secretário municipal de Turismo, à convite da Associação Comercial da cidade, integrou missão empresarial que visitou os sítios culturais de Lapa (PR), Paraty (RJ) e Rio de Janeiro, surgindo ali o sonho de implantar um restaurante no centro histórico de nossa cidade, o que acabou acontecendo, lembrando que em março de 1999, após deixar a Eletrosul, onde trabalhou por mais de 14 anos, iniciou a procura de um local, com a escolha recaindo sobre a edificação atual, uma casa luso brasileira, do período colonial, com mais de 140 anos, que integrava e integra a área tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional. Com o imóvel adquirido, logo começou o trabalho de reforma e restauro, concluído em 90 dias e o anúncio para sua inauguração em 1º de julho de 1999.

Mas teve ainda a escolha do nome fantasia do estabelecimento. Por estar em frente ao Monumento e ao Museu Anita Garibaldi e até compor o visual da Praça República Juliana, que homenageia Giuseppe e a nossa Anita Garibaldi, toda a família achou por bem definí-lo como Praça Di Anita, unindo gastronomia, cultura e assim preservando, também, o nosso patrimônio histórico.

Mas antes de abrir para o público, o restaurante realizou duas importantes festas, uma marcando os 90 anos da avó materna de dona Mônica, senhora Ana Mendes, conhecida como “Vó Santana” e as bodas de ouro dos pais de Waldy, dona Zulma (Pacheco) e do saudoso Waldy Sant`Anna, que aparece na foto abaixo.

Na sequencia, exatamente em 1º de julho de 1999, aconteceu a abertura ao público, oferecendo almoço, à la carte, café açoriano e atendendo a bufês especiais para bodas, aniversários e formaturas, tudo com uma grande variedade de pratos que combina sabores e aromas inesquecíveis, sempre acompanhando todos os detalhes, desde o atendimento ao cliente à montagem dos pratos, sem esquecer da bebida perfeita para acompanhar momentos únicos. Hoje o restaurante atende com um completo buffet de segunda à sábado, apenas para almoço.

Praça Di Anita, uma casa em que a cozinha é chefiada pelo próprio dono do estabelecimento.

Agradecimentos

Ao completar 20 anos, Waldy Sant`Anna Junior, faz os agradecimentos, inicialmente a DEUS, à família (esposa Mônica, filhos Guilherme, Paula e Izabel) e a todos que de uma forma direta e ou indireta, contribuíram para o sucesso do estabelecimento. Ele também faz um agradecimento especial aos pais, Zulma e Waldy, ele de saudosa memória, que sempre colaboraram para vencer as barreiras da atividade. Agradece também aos irmãos Rodrigo e Karim Bacha, ao Jornal de Laguna (citando o diretor Márcio Carneiro e o colaborador Antônio Paulo, o conhecido Fofo) e claro, aos clientes que por 20 anos continuam dando a preferência, fazendo do Praça Di Anita, uma referência gastronômica de Laguna e região.