200 anos de Anita

O presidente Adilcio Cadorin, do Instituto Cultural Anita Garibaldi e as Guardiãs de Anita, Ivete Scopel, Nilceia Magalhães e Simone Ramos, em companhia da presidente, Fabiola Cechinel, da Associação Interncional Trevisani Nel Mondo, de Tubarão, durante encontro com o embaixador italiano no Brasil, Antônio Bernardini, Cônsul em Curitiba, Raffaelle Festa e correspondente consular, de Lages, Giovani Dorigon, discutiram atividades que marcarão os 200 anos de nascimento da nossa Anita Garibaldi em 30 de agosto de 2021, com eventos no Uruguai, República de San Marino, na Itália e no Brasil.

Ao embaixador foi entregue um livro descrevendo o projeto “Uma Rosa Per Anita”, que está sendo coordenado pelo Museu Renzi, de Sogliano Al Rubicone, da Itália e que pretende distribuir para todas as cidades americanas e italianas relacionadas com a história da heroína lagunense, embriões e mudas de uma roseira híbrida, que foi chamada de “Rosa de Anita”.

Em Santa Catarina, além de Laguna, onde Anita nasceu e iniciou sua luta em prol do movimento republicano, participarão as cidades de Tubarão, Imbituba, Lages, Anita Garibaldi e Curitibanos. No Rio Grande do Sul, estão sendo contatadas e mobilizadas, autoridades e lideranças de cidades afins de Vacaria, Viamão, Mostardas, São José do Norte e São Gabriel.