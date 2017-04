25 anos do Movimento O Sul É O Meu País

Com a presença de um de seus fundadores, na verdade no norte do Estado, regional do Vale do Itajaí, o conhecido historiador Celso Deucher, diretor de Mobilização Estratégica, o movimento O SUL É O MEU PAÍS, depois de amanhã (9), realizará aqui (no plenário da Câmara de Vereadores) e em outras 400 cidades do Sul, uma série de eventos para marcar os seus 25 de anos de existência. A programação terá início às 10h, com palestra, debate, avaliação e planejamento das atividades na região; 12h almoço; 13h30 debates da comissão jurídica; às 16h sessão solene da Câmara de Vereadores, com homenagem aos fundadores e lançamento oficial dos Projetos de Iniciativa Popular, finalizando com uma caminhada até a Praça República Juliana, junto a estátua de Anita Garibaldi, que também será homenageada pelos ativistas da entidade.

Os fundadores

Estes são os fundadores oficiais do Movimento em Laguna, incluindo os que assinaram a Ata da primeira reunião e os membros da primeira diretoria: Adilcio Cadorin, Paulo Roberto Lopes de Magalhães, Hilário Pereira, Ivete Scopel, Neire Maria Brum Stüpp, José Augusto Alles, Silas Pacheco, Zenon Faisca, Carlos Alberto Izidoro, Natanael Coelho, Léo Felipe Nunes da Silva, Aldo Abraão Massih, Evilásio Silveira (já falecido), Leonel Patricio, Ageu Nunes de Andrade, Marcioli Benedetti (já falecido), Vilmácio Negro, Valdomiro Souza Neto, Luiz Nichele Bacelar, Ivo Perin e Elpidio José da Silva.

Diretoria Nacional

Presidente: Odilon Xavier Freitas, 1º Vice-Presidente: Helio Ribas Micheleto, 2º Vice-Presidente: André F. C. Custodio, Secretária Geral: Anidria Rocha, 2ª Secretária: Evi Henriete S. Pscheidt, 1º Tesoureiro: Celso Pscheidt, 2º Tesoureiro: Paulo Mannes, Diretor Jurídico: Dr. Nilo Sérgio Krieger, Diretor de Relações Internacionais, Diretor de Mobilização Estratégica: Celso Deucher, Diretor de Comunicação Social: Lucas Hoffmann e Diretor de Estatísticas: Emerson Lemes.

Conselho Fiscal

Gilberto da Silva, Marco Aurélio Alves Oliveira e Nilson Francisco Muller. Suplentes, Jefferson Candido, Leonardo Gysi e Valdomiro Zimmermann.

Conselho Consultivo

Adilcio Cadorin, Carlos Zatti, Celso Dorvalino Deucher, Dalva de Oliveira, Esmeraldino de Oliveira Souza, James Bitencourt Fioravanti, Péricles Meneghetti Júnior, Régis Dias e Vitor Charles.