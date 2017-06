3 de Maio com nova diretoria

Com a presença de um grande número de associados, a Sociedade Recreativa 3 de Maio, do Magalhães, no domingo (28), pela manhã, por aclamação elegeu e empossou a sua nova diretoria, tendo Henio Marcelino Cardoso como presidente. Nos demais cargos: vice-presidente Orlando Vieira, 1º secretário Jeferson Inácio Jerônimo, 2º secretário Orlando Pereira, 1º tesoureiro Almeri Moreira, 2º tesoureiro Charley da Silva Cunha, diretor jurídico Fabricio Vieira, diretor social Dilson Guedes Ulysséa, diretor cultural Jairo Barcelos, diretor de esportes Guilherme Rita, diretor de patrimônio Rogério Manoel Fernandes, diretor de publicidade Claudia Peixoto e orador, Marcos Aurélio Barzan.

Além de associados e ex-presidentes como Jaison Vieira Domiciano, também estiveram presentes o prefeito Mauro Candemil e o Agente de Desenvolvimento Regional, Luiz Felipe Remor.