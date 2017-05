341ª Festa de Santo Antônio dos Anjos

Shows, exposições, concertos, mostra cultural e artística do Patrimônio Material e Imaterial de Laguna, gastronomia e as qualificadas trezenas cantadas e rezadas em Latim.

Programação

Quarta-feira (31)

22h – Serenata dos Festeiros em carreata com a Imagem de Santo Antônio do Anjos. Saída da Igreja Matriz, percorrendo as ruas do Centro e dos bairros da cidade.

Quinta-feira (1/6)

19h30 – Trezena de Santo Antônio dos Anjos. Orador: Pe. Marcos Herdt. Participantes: Festeiros 2016 e comunidade do bairro Progresso.

21h – Palco interno: Show acústico com Marquinhos (Juízo Final). No palco externo: Abertura da festa com a caravana e gravação do programa Canta Viola Sul – Tv Unisul.

Sexta-feira (2/6)

17h – Adoração a cargo do Apostolado da Oração.

18h – Santa Missa.

19h30 – Trezena de Santo Antônio dos Anjos. Orador: Pe. Rodrigo José da Silva. Participantes: comunidade do bairro Portinho, Capitania dos Portos, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Ambiental.

21h – Palco interno: Noite Sertaneja Universitária com Diego Resende & banda.

21h30 – Palco externo: Show com a banda Juízo Final.

Sábado (3/6)

18h – Santa Missa.

19h30 – Trezena de Santo Antônio dos Anjos. Orador: Pe. Lino Brunel. Participantes: comunidade do bairro Mar Grosso, devotos da cidade de Braço do Norte, Associação Empresarial de Laguna – ACIL e Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL.

21h – Palco interno: Noite dançante com Pombo e seus teclados.

22h – Palco externo: Show Sertanejo Universitário com Murilo & Gustavo.

Domingo (4/6)

9h30 – Santa Missa com Batizados.

18h30 – Santa Missa.

19h30 – Trezena de Santo Antônio dos Anjos. Orador Pe. Ademir Eing. Participantes: comunidade do bairro Barranceira, devotos da cidade de São Ludgero e paróquias Nossa Senhora dos Navegantes (Magalhães) e São Pedro Apóstolo (Cabeçuda).

21h – Palco Interno: Show acústico com Kevin Souza. No palco externo: recital com Coral Santo Antônio dos Anjos.

Segunda-feira (5/6)

19h30 – Trezena de Santo Antônio dos Anjos. Orador: Pe. Pedro José Damázio. Participantes: comunidade do bairro Caputera, Pastoral do Dízimo, Conferência Vicentina, Pastoral da Pesca, Irmãs da Congregação da Divina Providência, Irmãs do Asilo Santa Isabel, Irmãos Carmelitas da Divina Misericódia.

21h – Palco Interno: Exposição de telas retratando o Patrimônio Material e Imaterial de Laguna – Ateliê Assisi. No Palco externo: Festival de dança: Espaço Fitness Move – Academia Flexion – Studio Voga – ExpressartCompany.

Terça-feira (6/6)

6h30 – Missa de Santo Antônio.

18h – Missa de Santo Antônio.

19h30 – Trezena de Santo Antônio dos Anjos. Orador: Pe. Nivaldo Ceron. Participantes: c omunidades dos bairros Perrixil e Praia do Sol, Coroinhas, Catequistas e Ministros Extraordinários.

21h – Palco interno: Exposição de telas retratando o Patrimônio Material e Imaterial de Laguna – Ateliê Assisi. No palco externo: Apresentação artística e cultural do Sesc.

Quarta-feira (7/6)

15h – Missa da Saúde.

19h30 – Trezena de Santo Antônio dos Anjos. Orador: Pe. Carlos Henrique M. Fernandes. Participantes: comunidade do bairro Bentos, Lions Clube, Rotary Clube de Laguna, Rotary Clube República Juliana, Pastoral Afro, Associação Mamãe Bebê.

21h – Palco interno: Exposição de telas retratando o Patrimônio Material e Imaterial de Laguna – Ateliê Assisi. No Palco externo: Noite musical: Alunos do Sesc – Coral Infanto-Juvenil e Banda Marcial da Fundação Bradesco.

Quinta-feira (8/6)

19h30 – Trezena de Santo Antônio dos Anjos. Orador: Pe. Auricélio Costa. Participantes: comunidades dos bairros Estreito e Nova Fazenda, Damas de Caridade, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Casa da Amizade e Terço dos Homens das paróquias de Laguna.

21h – Palco interno: Show acústico com Diego Resende. No palco externo: Show com Padre Avelino e Irineu Calegari – “momento de reflexão e canções religiosas, uma bênção para toda a família”.

Sexta-feira (9/6)

19h30 – Trezena de Santo Antônio dos Anjos. Orador: Pe. Eduardo Fernandes da Rocha. Participantes: comunidades do bairro Barbacena, OAB, Prefeitura Municipal de Laguna, Câmara de Vereadores de Laguna, Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos, Pastoral dos Enfermos, SAMU, Pastoral da Saúde e Corpo de Bombeiros.

21h – Palco Interno: Noite dançante com Edson & banda.

21h30 – Palco externo: Show com Top Banda.

Sábado (10/6)

17h – Saída da imagem de Santo Antônio da Igreja Matriz para a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora (bairro Progresso).

18h – Santa Missa na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora (bairro Progresso).

19h – Transladação da Imagem de Santo Antônio dos Anjos saindo da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora (bairro Progresso) com a participação da Sociedade Musical Carlos Gomes e Sociedade Musical União dos Artistas e autoridades municipais e estaduais.

Durante a transladação – Espetáculo de coral denominado “Laguna em uma só voz em homenagem a 341ª Festa de Santo Antônio dos Anjos da Laguna”.

Na chegada – Show pirotécnico e Trezena de Santo Antônio dos Anjos. Orador: Pe. Lenoir Steiner Becker / Vice-governador: Eduardo Pinho Moreira.

22h – Palco interno: Noite dançante com Pombo e seus teclados. No Palco externo: Show com banda + de 40 e grupo Tentação.

Domingo (11/6)

9h30 – Santa Missa.

12h – Tradicional Almoço no Centro Cultural Santo Antônio dos Anjos.

15h – Missa das Crianças.

16h30 – Procissão coma a imagem de Santo Antônio dos Anjos pelas ruas do centro histórico com a participação da Sociedade Musical Carlos Gomes e Sociedade Musica União dos Artistas, em seguida, santa missa.

19h30 – Trezena de Santo Antônio dos Anjos. Orador: Pe. Pedro de Biasi. Participantes: comunidade da Cohab e Movimento de irmãos das paróquias de Laguna.

21h – Palco interno: Show acústico com Marquinhos (Juízo Final). No palco externo: Concerto com a Sociedade Musical União dos Artistas.

Segunda-feira (12/6)

19h30 – Trezena de Santo Antônio dos Anjos. Orador: Pe. Elias Della Giustina. Participantes: comunidade do Loteamento Juliana, devotos da cidade de Urussanga, professores, casais de namorados e Grupos Jovens.

21h – Palco interno: Noite dançante com Edson & banda. No palco externo: Grandioso bingo de Santo Antônio

22h – Palco externo: Show com banda Juízo Final.

Terça-feira (13/6)

10h – Missa solene em louvor ao santo padroeiro, presidida pelo Bispo Dom João Francisco Salm. Posse dos novos membros da Irmandade do Santíssimo Sacramento e Santo Antônio.

12h – Almoço festivo.

15h – Procissão motorizada com saída da Igreja Matriz Santo Antônio, percorrendo as ruas do centro histórico e dos bairros.

Na chegada – bênção dos veículos.

18h – Santa missa.

19h30 – Trezena de Santo Antônio dos Anjos. Orador: Pe. Itamar Faísca Nunes. Participantes: RCC de Laguna, Missionários da Mãe Peregrina, Oficina de Oração, Movimento Nascer de Novo, Congregação Mariana, Pastoral da Criança, CAEP, Liturgia e Canto. Nominata dos festeiros 2018 e o tradicional Adeus Antônio.

21h – Palco interno: Show acústico com Tchaca.

22h – Palco externo: Concerto de encerramento com Sociedade Musical Carlos Gomes.

A festa ainda oferece:

*Tradicional churrasco de Santo Antônio todas as noites a partir das 20h (exceto dias 5 e 6 de junho) e almoço a partir das 12h nos dias 11 e 13 de junho .

*Centro Cultural Santo Antônio dos Anjos contará com gastronomia típica e atrações diversas, tais como roleta, pescaria, brechó de Santo Antônio dentre outros.

*Feira livre no entorno do Chafariz.

*Resgate histórico e exposição cultural da Festa de Santo Antônio dos Anjos – Ateliê Assisi durante a festa promovendo exposições do Patrimônio Material e Imaterial de Laguna.

*O Centro Cultural será aberto as 19h30 diariamente, com serviço de gastronomia típica, artístico e cultural.

Festeiros 2017

Adelço Bento Machado, Alfredo Corrêa da Silva, Amanda Francisco Maggi, Carlos Alberto Rocha de Souza, Carlos Roberto Prudêncio, Danilo Henrique de Oliveira, Emília Fernandes de Souza, Evilázio Soares Fernandes, Gustavo Henrique, Germânia Corrêa Pinheiro, Luciana Fernandes Pereira

Maria Heloisa Fernandes, Mariella Reinol, Mauro Vargas Candemil, Rubens Bonelli Bitencourt, Schirley Silvam, Silvânia Cappua Barbosa, e Zilda Maria Preuss.

Pe. Itamar Faísca Nunes

Vigário Paroquial

Pe. Lenoir Steiner Becker

Pároco