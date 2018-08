342 tons de Laguna

Incontáveis cenários, nos mais diversos tons, que transmitem a lagunenses e lagunistas os mais variados sentimentos. Também pudera! Uma “senhora” cidade, com mais de três séculos, tem motivos de sobra para despertar o amor de quem nela vive. Afinal, o que te faz amar Laguna?

“Expressar as razões de amor a minha cidade natalé algo imensurável; Laguna, terra de uma história fascinante, de belezas naturais inigualáveis e de um povo batalhador e hospitaleiro, cidade como muitas lá fora, possui seus desafios e seus afagos, mas Laguna é única por seus desafios particulares e peculiaridades. Assim, aproveitando o seu aniversário de 342 anos, filho dessa terra amada, não poderia deixar de prestar a minha homenagem, afinal tenho orgulho de ser lagunense e só posso desejar que a nossa cidade prospere cada vez mais rumo ao desenvolvimento sustentável e de oportunidades para as gerações de hoje e de amanhã. Esse é o meu muito obrigado Laguna Amada… Parabéns!”

Roberto de Bem Ramos – Advogado e empresário

Laguna é uma cidade ímpar, de grande beleza histórica e natural. Foi a cidade que escolhi pra viver. Sou muito feliz aqui. Laguna é encantadora!

Tatiana Mansur Blosfeld – Médica

Laguna é unica no mundo. É incrível como um mesmo lugar consegue concentrar cultura, história, belas praias e um povo tão hospitaleiro. Também cito a forma harmônica como passado e presente conseguem conviver, seja no Centro Histórico, com o casario e a modernidade que o Mar Grosso oferece. É uma cidade apaixonante!

Paulo Cereja – Radialista

“Laguna faz parte da minha vida desde a infância. Terra dos meus avós maternos, aqui viví as melhores férias de verão que uma criança poderia sonhar. Seus encantos, enchem os olhos e o coração. Sua gente hospitaleira, história e belezas sem par são alguns dos inúmeros motivos que me fizeram escolher Laguna o meu lugar para morar”.

Claudia Gonçalves Auwaerter – Odontóloga

Terra protegida por Santo Antônio, de povo muito acolhedor. Cidade maravilhosa, cheia de encantos naturais, com historia marcante. Lugar em que nasci e no qual vivem minha família e muitos amigos queridos.

Simone Algarves Antunes Dias – Farmacêutica Bioquímica

“Impossível não se encantar e amar essa cidade. Quando tenho um tempinho sinto esse amor em uma breve caminhada. O ar úmido do vento nordeste, enquanto cruzo pelas ruas de paralelepípedos do centro, o som do sino da Igreja Matriz de um Santo que sorri e mostra sua alegria com a nossa fé, o barulho do motor do barco do pescador, as casas açorianas construídas com muito esforço e algumas manchadas pelo sangue da revolução. Uma água que jorra da terra em uma fonte feita com mãos de escravos. Algumas estátuas e bustos me lembram sempre que somos muito importantes: Domingos (Brito Peixoto), Anita (Garibaldi), Jerônimo (Coelho) e Paulo Carneiro. É tanta coisa, tanta beleza natural. Talvez eu seja um sonhador, mas acredito que um dia nossos governantes também irão sentir essa cidade como eu sinto e quem sabe, quem sabe, as coisas mudem. Nosso povo não quer muita coisa, ele é simples. Enquanto isso não acontece, seguimos em frente, sempre!”

Rodrigo Bento – Professor

É a terra em que nasci e me criei. Não é difícil missão se encantar por essa cidade. Suas belezas naturais, sua história, seus inúmeros artistas talentosos. Como lagunense, me sinto lisonjeado quando pessoas de fora enaltecem grandes figuras como Anita Garibaldi e Jerônimo Coelho. Não troco Laguna por nada!

Celso Fernandes – Radialista