Começou ontem (27) a 36ª Semana Cultural, com Homenagem ao Dia da Imprensa Catarinense e a Jerônimo Coelho. Mas a abertura oficial acontece hoje (28), às 10 horas, no “Pavilhão da Dindinha”. Durante 10 dias, acontecerão diversas atrações culturais gratuitas em diferentes pontos da cidade. Amanhã (29), aniversário de 341 anos de Laguna, solenidade com a Sociedade Musical União dos Artistas, no Monumento Domingos de Brito Peixoto.

Este ano, aproveitando o marco de 10 anos de atividade de Casa da Dindinha e reconhecendo os importantes reflexos da colonização açoriana em toda nossa região, a Casa da Dindinha, do distrito de Ribeirão Pequeno será a instituição homenageada no decorrer da Semana Cultural de Laguna. Confira a programação completa:

Hoje (28) – Dia da Imprensa Catarinense

08:00 às 18:00 hrs: Exposição Biblioteca Pública

Projeto: Ontem, Hoje e Sempre. Conheça Nossa História e Perpetue Seu Valor!

Local: Biblioteca Pública Professor Romeu Ulysséa

10:00 hrs: Cerimônia de abertura da

36ª Semana Cultural de Laguna

E.E.B Elizabeth Ulysséa Arantes

(Grupo Vocal – Coração da Betinha)

E.E.B Nininha Guedes (Mais Educação)

Local: Pavilhão da Dindinha

10:00 hrs: Cultura Açoriana – E.E.B. Comandante Moreira *Ratoeira Encantada

E.E.B Custódio Floriano de Córdova *Puxada de Rede

Local: Pavilhão da Dindinha

13:00 às 19:00 hrs: Abertura Exposição: Dindinha – 10 Anos de Casa. Local: Memorial Tordesilhas

13:00 hrs: Abertura Feira de Artesanato Regional. Local: Pavilhão da Dindinha

14:00 hrs: Contação de Histórias

Local: Centro Educação Infantil Pica-Pau Amarelo/ Farol de Santa Marta

15:00 hrs: Passeio Cultural – Visita aos Pontos e Monumentos da Poligonal do Centro Histórico (Entrada Gratuita nos Museus)

*Máximo de 20 pessoas por horário (exceto grupos escolares) – ALGTUR

16:00 hrs: Contação de Histórias – E.E.B Custódio Floriano de Córdova

Local: Passagem da Barra

20:00 às 23:30 hrs: – Show Musical (pop/rock). Local: Pavilhão da Dindinha

Amanhã (29) – Aniversário de Laguna 341 Anos

06:00 hrs: Tiros de canhão no Morro da Glória

*Tradicional salva com 21 tiros no Morro da Glória

09:00 hrs: Desfile Clube de Motos Laguna (Integração com o evento Moto Laguna de Inverno – Organização Moto Clube de Laguna). Saída: Tourist Hotel

10:00 hrs: Solenidade Aniversário de Laguna – Monumento Domingos de Brito Peixoto.

Sociedade Musical União dos Artistas

Local: Monumento Domingos de Brito Peixoto

13:00 hrs: Abertura Feira de Artesanato Regional.

Local: Pavilhão da Dindinha

14:00 hrs: Passeio Cultural – Visita aos Pontos e Monumentos da Poligonal do Centro Histórico (Entrada Gratuita nos Museus)

*Máximo de 20 pessoas por horário (exceto grupos escolares) – ALGTUR

14:00 hrs: Palestra: Quantos anos Laguna tem?

Dr. Adílcio Cadorin – Local: IPHAN

16:00 hrs: Encontro de Bois de Mamão das Comunidades Tradicionais. Local: Pavilhão da Dindinha

18:00 às 19:00 hrs: Sociedade Musical União dos Artistas

20:00 às 21:00 hrs: Sociedade Musical Carlos Gomes

20:30 hrs: Corte Bolo – Laguna 341 Anos

Interpretação da chegada de

Domingos de Brito Peixoto em Laguna

21:30 hrs: Noite do Samba – LIESLA

Liga das Escolas de Samba de Laguna apresentando suas filiadas

Bateria e Harmonia, Mestre Sala, Porta Bandeira e Passistas

Local: Pavilhão da Dindinha

Domingo (30)

10:00 hrs: Abertura Feira de Artesanato Regional

Local: Pavilhão da Dindinha

12:00 hrs: DJ de MPB. Local: Pavilhão da Dindinha

16:00 hrs: Casa da Dindinha – Cultura Açoriana

Local: Pavilhão da Dindinha

18:00 hrs: Espetáculo: Insones (UDESC) – Local: Cine Teatro Mussi

20:00 às 23:30 hrs: Festival de Novos Talentos – Palco Livre

*(inscrições antecipadas na Secretaria de Turismo e FLC).

Local: Pavilhão da Dindinha

Segunda-feira – 31 de Julho

08:00 hrs: Exposição Biblioteca Pública

Projeto: Ontem, Hoje e Sempre.Conheça Nossa História e Perpetue Seu Valor!

Local: Biblioteca Pública Professor Romeu Ulysséa

09:00 hrs: Apresentação Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe – Tema: Jogral – Música: Saudade de Laguna (Pedro Raimundo)

Local: Pavilhão da Dindinha

10:00 hrs: Passeio Cultural – Visita aos Pontos e Monumentos da Poligonal do Centro Histórico (Entrada Gratuita nos Museus)

*Máximo de 20 pessoas por horário (exceto grupos escolares) – ALGTUR

13:00 hrs: Abertura Feira de Artesanato Regional

Local: Pavilhão da Dindinha

14:00 hrs: Passeio Cultural – Visita aos Pontos e Monumentos da Poligonal do Centro Histórico (Entrada Gratuita nos Museus)

*Máximo de 20 pessoas por horário (exceto grupos escolares) – ALGTUR

14:00 hrs: Contação de Histórias

Local: Pavilhão da Dindinha

15:00 às 18:00 hrs: Oficina de Dança de Salão – Misto

Local: Pavilhão da Dindinha

15:00 às 18:00 hrs: Oficina de Pintura em Tela

Local: Casa Pinto D’Ulysséa

18:00 hrs: Café Literário. Grupo Carrossel das Letras/ Encontro com novos escritores / Academia Lagunense de Letras.

Lançamento do Livros: – Anita.com; Autora: Railda Masson,

– Teatro Catarina; Autor: Jairo Maciel

*E.E.B Vereador Jurandir Pereira dos Santos – Declamação de Poemas; *C.E.I Professora Laureni Vieira de Souza – Hino de Laguna

18:00 hrs: Contação de Histórias – Abrigo Institucional Ana Antonino Antônio

20:00 hrs: Projeto Roda de Samba.

Local: Pavilhão da Dindinha

Terça-feira – 1º de Agosto

08:00 hrs: Exposição Biblioteca Pública: Projeto Ontem, Hoje e Sempre.

Conheça Nossa História e Perpetue Seu Valor!

Local: Biblioteca Pública Professor Romeu Ulysséa.

10:00 hrs: Passeio Cultural – Visita aos Pontos e Monumentos da Poligonal do Centro Histórico (Entrada Gratuita nos Museus)

*Máximo de 20 pessoas por horário (exceto grupos escolares) – ALGTUR

13:00 hrs: Abertura Feira de Artesanato Regional – Local: Pavilhão

14:00 hrs: Contação de Histórias- Local:E.E.B Jeronimo Coelho

14:00 hrs: Passeio Cultural – Visita aos Pontos e Monumentos da Poligonal do Centro Histórico (Entrada Gratuita nos Museus)

*Máximo de 20 pessoas por horário (exceto grupos escolares) – ALGTUR

15:00 às 18:00 hrs: Oficina de Dança de Salão – Misto

Local: Pavilhão da Dindinha

16:00 hrs: Contação de Histórias – C.E.I Pequeno Cisne

18:00 hrs: Quarteto de Cordas -UDESC- Cine Teatro Mussi

19:00 hrs: Seminário de Turismo – Cine Teatro Mussi

15:00 às 18:00 hrs: Oficina de Pintura em Tela

Local: Casa Pinto D’Ulysséa

Quarta-feira – 2 de Agosto

08:00 às 18:00 hrs: Exposição Biblioteca Pública

Projeto Ontem, Hoje e Sempre. Conheça Nossa História e Perpetue Seu Valor! Local: Biblioteca Pública Professor Romeu Ulysséa

10:00 hrs: Passeio Cultural – Visita aos Pontos e Monumentos da Poligonal do Centro Histórico (Entrada Gratuita nos Museus)

*Máximo de 20 pessoas por horário (exceto grupos escolares) – ALGTUR

13:00 hrs: Abertura Feira Artesanato Regional

Local: Pavilhão da Dindinha

14:00 hrs: Contação de Histórias

Local: E.E.B Nininha Guedes – Barbacena

14:00 hrs: Passeio Cultural – Visita aos Pontos e Monumentos da Poligonal do Centro Histórico (Entrada Gratuita nos Museus)

*Máximo de 20 pessoas por horário (exceto grupos escolares) – ALGTUR

14:30 hrs: Apresentações C.E.I Infantil Padre Augustinho

Tema: Laguna meu Amor

C.E.I Progresso – Tema: Anita Garibaldi

Local: Pavilhão da Dindinha

15:00 às 18:00 hrs: Oficina de Pintura em Tela

Local: Casa Pinto D’Ulysséa

16h às 19h: Oficina de Dança de Salão – Misto

Local: Pavilhão da Dindinha

16:00 hrs: Contação de Histórias

Local: E.E.B Iracy Virgínia Rodrigues (Barranceira)

19:00 hrs: Seminário de Turismo

Local: Cine Teatro Mussi

20:00 hrs: Festival de Dança

Abertura Casa da Dindinha com apresentação da Cultura Açoriana

Local: Pavilhão da Dindinha

Quinta-Feira – 3 de Agosto

08:00 às 18:00 hrs: Exposição Biblioteca Pública

Projeto Ontem, Hoje e Sempre. Conheça Nossa História e Perpetue Seu Valor! Local: Biblioteca Pública Professor Romeu Ulysséa

10:00 hrs: Passeio Cultural – Visita aos Pontos e Monumentos da Poligonal do Centro Histórico (Entrada Gratuita nos Museus)

*Máximo de 20 pessoas por horário (exceto grupos escolares) – ALGTUR

13:00 hrs: Abertura Feira do Artesanato Regional

Local: Pavilhão da Dindinha

14:00 hrs: Contação de Histórias

Local: E.E.B Armando Calil Bullos (Estreito)

14:00 hrs: Passeio Cultural – Visita aos Pontos e Monumentos da Poligonal do Centro Histórico (Entrada Gratuita nos Museus)

*Máximo de 20 pessoas por horário (exceto grupos escolares) – ALGTUR

15:00 às 18:00 hrs: Oficina de Dança de Salão – Misto. Local: Pavilhão

16:00 hrs: Contação de Histórias

Local: C.E.I Mickey Mouse (Caputera)

15:00 às 18:00 hrs: Oficina de Pintura em Tela

Local: Casa Pinto D’Ulysséa

18:00 hrs: Ato de Posse do Conselho Municipal de Política Cultural

Local: Pavilhão da Dindinha

20:30 hrs: Noite da Seresta. Local: Pavilhão da Dindinha

Sexta-feira – 04 de Agosto

08:00 às 18:00 hrs : Exposição Biblioteca Pública

Projeto: Ontem, Hoje e Sempre. Conheça Nossa História e Perpetue Seu Valor! Local: Biblioteca Pública Professor Romeu Ulysséa

09:00 hrs: Plantio da árvore “Figueira” do Seival

E.E.B Iracy Virgínia Rodrigues (Barranceira) – Música: Água de Lavar

10:30 hrs: Solenidade à Anita Garibaldi

– Sociedade Musical Carlos Gomes; E.E.B Nininha Guedes dos Reis. Instrumental: violão. – C.E.I Padre Augustinho. Musical: Laguna meu Amor

Local: Praça República Juliana com Presença de Autoridades

13:00 hrs: Abertura de Artesanato Regional

Local: Pavilhão da Dindinha

13:30 hrs: C.E.I Pequeno Príncipe e C.E.I Irmã Vera

Brincadeira de Boi de Mamão. Local: Pavilhão da Dindinha

14:00hrs: Contação de Histórias. Local:CEAL

14:00 hrs: Brassagem coletiva de cerveja – ACERVA

Local: Casa Pinto D’Ulysséa

14:00 hrs: Passeio Cultural – Visita aos Pontos e Monumentos da Poligonal do Centro Histórico (Entrada Gratuita nos Museus)

*Máximo de 20 pessoas por horário (exceto grupos escolares) – ALGTUR

14:00 às 17:00 hrs: Oficina de Dança de Salão – Misto

Local: Pavilhão da Dindinha

15:00 às 18:00 hrs: Oficina de Pintura em Tela

Local: Casa Pinto D’Ulysséa

16:00 hrs: Contação de Histórias. Local: E.E.B Comendador Rocha

19:00 hrs: Música ao Vivo – Acústico

21:00 hrs: Apresentação Musical (pop/rock)

Sábado – 5 de Agosto

09:00 hrs: Apresentação de Grupos de Capoeira

Local: Pavilhão da Dindinha

*10:00 hrs: Corrida Rústica

*Exposição e entrega de Fotografias – Condutor da Tocha Olímpica – Marco Bocão

Local da Largada: Pavilhão da Dindinha

13:00 hrs: Abertura Artesanato Regional. Local: Pavilhão da Dindinha

14:00 hrs: Passeio Cultural – Visita aos Pontos e Monumentos da Poligonal do Centro Histórico (Entrada Gratuita nos Museus)

*Máximo de 20 pessoas por horário (exceto grupos escolares) – ALGTUR

14:00 hrs: Oficina Stop Motion e Fotografia. Local: IPHAN

15:00 às 18:00 hrs: Oficina de Danças Urbanas

15:00 hrs: Oficina de Grafite. Local: Mercado Público

16:00 hrs: Batalha Hip Hop – Integração da dança com os painéis de Grafite e o som do Hip Hop. Local: Tenda Mercado Público

18:30 hrs: Abertura Exposição Telas de Laguna (Resultados da Oficina de Pintura) – Local: Pavilhão da Dindinha

20:15 hrs: Apresentação Pianista: Pedro Domingues

Local: Pavilhão da Dindinha

21:30 hrs: Coral de Santo Antônio dos Anjos e Camerata

Local: Pavilhão da Dindinha

Domingo – 6 de Agosto

08:00 hrs: Missa Campal

10:00 hrs: Integração Cultural e encontro das Bandeiras do Divino

Cidades de base açoriana do Estado de Santa Catarina (NEA / UFSC e Casa Dindinha)

Integração das Regiões: (Costa verde e Mar,Grande Florianópolis, Encantos do Sul)

13:00 hrs: Abertura Exposição Telas de Laguna (Resultados da Oficina de Pintura). Local: Pavilhão da Dindinha

13:00 hrs: Abertura Artesanato Regional.

Local: Pavilhão da Dindinha

15:00 hrs: Grupo de Samba.

Local: Pavilhão da Dindinha

14:00 hrs: Passeio Cultural – Visita aos Pontos e Monumentos da Poligonal do Centro Histórico (Entrada Gratuita nos Museus)

*Máximo de 20 pessoas por horário (exceto grupos escolares) – ALGTUR