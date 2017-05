Em evento promovido pela ALPAS-Associação Lagunense dos Pais e Amigos dos Surdos, será realizado aqui no próximo dia 10 de junho, das 8h30 às 17h30, no Cine Teatro Mussi, com entrada gratuita, o 3º Encontro Lagunense de Surdos. A partir das 8h30 acontecerá o credenciamento, com abertura às 9h. A primeira palestra, às 9h30, será proferida pela Professora Mestre Carolina Pêgo, focalizando “a história do movimento surdo no Brasil”; 10h coffe break, seguido da apresentação, às 10h40 do curta-metragem “Crisálida”; 11h, palestra com o Professor Mestre Rodrigo Custódio, sobre “minha história e minha profissão”; 12h intervalo para almoço, com reabertura às 13h30, com palestra sobre “a aquisição de linguagem na criança surda: a importância do acesso precoce à língua de sinais”, pela Professora Dra. Aline Pizzio; 14h, poesia com Marcos Marquioto e Victória Pedroni; 14h30 palestra com a Professora Dra. Karin Strobel, focalizando o “relato de in(exclusão) de um surdo em escolas inclusivas e bilíngues”; 15h Coffe Break; 16h Palestra “Opressão aos surdos no contexto laboral brasileiro”, com Crisiane Bez Batti; 16h30 Palestra “Direito dos Surdos”, com Tiago Alves Carneiro Junior; 17h Palestra “Direitos humanos e legislação da política linguística”, com o Professor Mestre Roger Prestes; 17h30 Encerramento.