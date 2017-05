4 dicas que eu queria ter recebido ao me formar

Na coluna do dia 24 de março escrevi um artigo onde eu falava sobre as 4 dicas que eu queria ter recebido quando era calouro. O artigo foi bastante visto e comentado. E alguns destes comentários sugeriam a criação de um texto falando sobre o pós-faculdade. Quando nos formamos, o que fazer? Então, mais uma vez criei 4 dicas essenciais pra você que se formou e não sabe o que fazer. Se você conseguiu aproveitar as dicas que dei para calouros, provavelmente conseguiu chegar aqui mais tranquilo e sabendo o que quer da vida, com experiência e um rumo para seguir. Caso não tenha tido tanta sorte, talvez esteja um tanto quanto apavorado por ter que deixar o status de estudante, passando para desempregado. Ou como muitos preferem: Em busca de recolocação profissional. Seja qual for seu caso, se acabou de se formar, aqui estão algumas dicas essenciais pra você!

1 – Continue Estudando

A última dica do texto para os calouros foi: a faculdade não termina quando acaba. E pra começar este texto eu não poderia falar de algo diferente. A faculdade é apenas o primeiro passo de uma longa caminhada. Nos dias de hoje um diploma de faculdade não faz tanta diferença assim. Só ser formado não basta. É preciso conhecer mais, ter conteúdo e vivência. E uma boa forma de obter tudo isso é estudando. E não digo apenas para fazer uma pós, mestrado ou doutorado, mas qualquer tipo de curso ou busca de conhecimento que agregue valor para sua vida ou carreira.

Eu, por exemplo, me formei em 2012 e ainda não fiz uma pós (tudo indica que vai ser este ano!). Mas logo depois de me formar fiz um longo curso de inglês, depois disso me formei como Técnico em Transações Imobiliárias (na época que me aventurei como corretor de imóveis) e estou sempre lendo, fazendo pequenos cursos, indo a palestras e feiras. Tudo isso vai enriquecer muito seu currículo e, principalmente, sua bagagem cultural.

E falando em estudar, existem muitas escolas online, cursos grátis e pagos, que realmente podem te ajudar (e muito). Mas não vou falar disso agora pra não tornar o texto muito extenso. Por isso você deve se cadastrar pra receber meus emails! Em breve quero abordar esse assunto e trazer dicas e oportunidades.

2 – Tenha experiência na área

Você chegou no fim da faculdade e não teve tempo (ou vontade) de fazer um estágio? Então a hora é agora! Dificilmente a gente sai da faculdade já num emprego ótimo, sem ter uma experiência anterior. A grande maioria das pessoas que conheci fizeram estágios durante a faculdade e quando se formaram já tinham subido de cargo ou recebido propostas melhores.

Mas, se não fez, seja lá por qual motivo, mexa-se agora! Vá em busca de estágios e vagas na área que você deseja e não desista. Realmente não é fácil.

E mais: Se você não encontra o que quer, não tenha medo de empreender! Tire da cabeça esta mentalidade de que você precisa de um emprego com carteira assinada. Faça você mesmo suas oportunidades, vá atrás do que você quer, faça do seu jeito!

Quanto mais cedo você adquirir experiência trabalhando de verdade, mais cedo você vai começar a colher os resultados.

3 – Não tenha medo de arriscar

E como já disse no item anterior: Não tenha medo. Se pintou uma oportunidade em outro lugar, vai! Tem uma vaga na sua área, mas está com medo de deixar o emprego formal pra se arriscar? Deixa de medo! Muitas das grandes conquistas que conseguimos em nossas vidas acontecem quando deixamos nossos medos de lado e arriscamos.

Porém, contudo, todavia… Corra riscos calculados. Só você sabe os riscos que vale a pena correr. Se você tem um filho pra criar, por exemplo, talvez não deva arriscar tanto. Mas se você é um pequeno mancebo que acabou de sair da faculdade e não tá afim de voltar pra casa da mãe, então, vai nessa, meu filho!

4 – Não tenha medo de recomeçar

Aí você arriscou, mas não deu certo. Se formou e de repente parou e pensou: Nem era isso que eu queria. Ou aquela velha desculpa: Só fiz esse curso pra agradar minha família.

Se você se formou, mas por algum motivo viu que não era bem isso que você queria, comece de novo!

Nunca é tarde pra buscar seu caminho, sua felicidade! A vida é feita de finais e recomeços. Mesmo depois das noites mais escuras, o sol sempre volta a brilhar pela manhã. Com a vida acadêmica pode acontecer o mesmo. Recomece de maneira diferente, trace outros caminhos. Não tenha vergonha de chegar ao final e ver que percorreu o caminho errado. Você deve, sim, se envergonhar de ficar a vida inteira fingindo que estava no caminho certo.