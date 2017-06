40 anos após a formatura, um reencontro no Stella Maris

Provando que amizades efetivadas na época de colégio, perduram por toda uma vida, aqui não é diferente. No sábado (10), após 40 anos da formatura, as lembranças e as emoções foram assuntos para um reencontro de ex-alunos do Colégio Stella Maris, formandos da turma de 1976, com direito, pela manhã, a uma celebração religiosa na capela do Stella, com a presença da diretora, Irmã Bernadete Rech e a da época, Irmã Inês Hemkemeier (foto 2). Após a missa, foi realizada uma carreata, encerrando com um almoço.

Os formandos

Na relação de formandos apareciam Adriana Mendonça Padilha, Afonso de Oliveira, Afonso Prates da Silva Jr., Aloísio Luiz dos Reis, Andréa Monteiro Fortunato, Cleide Mendonça Batista, Cleomárcia Medonça Batista, Dalton Villa, Domingos Wisintainer, Edson Augusto de Jesus, Elton Villa, Helder Remor de Souza, Helena Effting, Helena Liberato Miró, Ivana Silveira Feijó, Ivan Farias, Izabela D´Araujo Spoganicz, Janir Nandi, João José Nandi, Joaquina R. Garcia, Jucemara Mattos Angelo, Margarete Chede Jereige, Maria Conceição Martins, Maria da Graça dos Reis, Maria de Fátima Siqueira Duarte, Maria Inês Vieira Faria, Maria Tereza Remor Silva, Mariangela Santos, Maristela Freta, Rafael Faraco Siqueira, Sandra Helena de Queiroz Silva, Sérgio Antônio de Souza, Silvia Maria Pacheco de Oliveira, Soraia Uliano e Suzana Lemos Remor.