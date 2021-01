42ª Festa de Santa Terezinha terá adaptações em virtude da pandemia

Com início marcado para o próximo dia 8, a festa da padroeira do bairro Mar Grosso, Santa Terezinha, apresentará novidades nesta edição. A começar pela realização das missas em céu aberto. Serão montadas tendas e os fiéis deverão trazer as cadeiras, que ficarão dispostas com o devido distanciamento.

Outro ponto que sofrerá alteração é a entrega da tradicional lembrança. Este ano, os fiéis que tiverem interesse em adquira-lá, deverão procurar os organizadores antes da missa para troca do envelope. Será dado um ticket que será trocado durante a cerimônia.

Pela primeira vez será disponibilizado um espaço de alimentação. Para garantir a higiene, os combos de doces e salgados serão previamente embalados, ficando disponíveeis em bandejas lacradas para comercialização. No mesmo espaço, ocorrerá a venda de souvenirs de Santa Terezinha, com destaque para máscaras infantil e adulto e refil de álcool gel personalizados.

A programação religiosa ainda está em tratativas finais e será divulgada no decorrer dos próximos dias.