70 anos do Cine Teatro Mussi

Sem qualquer registro, até mesmo em função da pandemia, ontem, 17, assinalou os 70 anos do majestoso Cine Teatro Mussi, que com recursos do Governo Federal foi adquirido e passou por uma grande reforma, logo de grande orgulho de todos nós lagunenses. A lembrar que os jornais da época acompanhavam a obra bancada pela empresa Tecidos João Mussi e que também constava apartamentos e salas comerciais, com projeto arrojado de engenheiro suiço Wolfgang Ludwig Rau. O cinema em si, recebeu toda a técnica exigida pela engenharia, igual ou até superior a casas de diversões e modernas desse gênero, situadas nos grandes centros. Todo o seu interior, foi e é de um acabamento impecável, destacando-se o harmonioso conjunto artístico do teto, com a graciosidade das paredes laterais, a par de uma iluminação toda indireta, formada de mais de 1800 lâmpadas. A sua lotação era de 1.000 lugares – sendo 700 poltronas estofadas na primeira plateia, e 300 ditas de madeira na segunda plateia. Este elegante material, foi fabricado em Rio Negrinho, no norte do Estado, com o aparelho de projeção, sendo o que havia de mais moderno, e ficava colocado numa ampla sala, para tanto adaptada. Esse novo, moderno e elegante cinema, definitivamente veio para concorrer para o embelezamento e progresso de nossa terra, e concurso.

A inauguração

Justo num domingo, em 17 de dezembro de 1950, por volta das 15h aconteceu o ato inaugural, revestindo-se de expressiva solenidade, abrilhantada pelos nossas bandas musicais União dos Artistas e Carlos Gomes e com a presença de grande parte da população lagunense, representada por elementos de todas as classes sociais, com registro de manifestações como as do deputado Antonio Mussi, deputado à Assembleia Estadual de Santa Catarina, que em nome de seus irmãos João, Carlos e Mussi Dib Mussi, fez entrega do magnífico empreendimento, sendo bastante aplaudido. Em seguida o então prefeito Alberto Crippa após desatar a fita simbólica, em companhia de outras autoridades adentrou ao estabelecimento e participou da cerimônia de benzimento e sala de espera e demais dependências do prédio, procedida pelo Padre Gregório Warmeling, com o filme de estreia sendo “A Valsa do Imperador!

“Um cinema de concepções invejáveis”, escreveu Antonio Sbissa, relatando que tinha vindo à Laguna, onde não íamos cerca de duas dezenas de anos. Os melhoramentos da antiga e heroica República Juliana são notáveis. A feição urbanística é inteiramente diferente da que antes conhecíamos. E entre tantas coisas que admiramos, fomos encontrar ali na rua beira-mar, um monumental cinema, de recepção arrojada e de linhas arquitetônicas harmoniosas e modernas. A nossa curiosidade criou vulto. Queríamos ver bem aquela maravilhosa obra que tanto honra e enaltece os seus criadores. Queríamos sentir de perto a grandiosidade daquele amplo salão de projeção, digno de São Paulo, Rio e outros grandes centros. Francamente que não acreditamos que tão formidável empreendimento fosse um dia realizado com o mais completo êxito, com suas modelares poltronas estofadas, suas instalações de luxo sóbrio e de linhas perfeitas, revertidas de uma pintura artística, de nuances admiráveis”. E continuou: “O forasteiro que entra no Cine Teatro Mussi sente desde logo invadir o seu eu, a segurança de bem-estar e a perfeita satisfação das horas que irá passar, conjuntamente com os outros mil assistentes, dentro daquele ambiente que transporta-nos às grandes capitais. A ideia um dia começou a bailar nos cérebros dos irmãos Mussi. De começo, o empreendimento assombrava. Era tarefa muito gigantesca e dispendiosa que requeria uma soma incalculável de energias. Mas o entusiasmo empolgou-os. E ei-los dando seguimento a obra que cresceu celeremente e hoje se tornou uma brilhante realidade. Sim, senhores! Eis ali à rua beira-mar, na tradicional cidade sulina, um cinema que honra sobremaneira os seus arrojados criadores: João, Carlos e Mussi Dib Mussi. Eles quiseram, com sua linda e confortável casa-de-diversões, prestar uma homenagem à cidade que os viu crescer e vencer na vida. A cidade que os acolheu fraternalmente, incentivando-os a chegar até onde chegaram. Conterrâneos de Laguna! O Cine Teatro Mussi é uma honra para essa cidade heróica, de tradições imorredoiras! Nele desfilarão todas as monumentais produções de Hollywood e em sua tela, vereis as famosas figuras do cinema e ouvireis suas vozes, com a sonoridade da moderna aparelhagem SIMPLEX. O gênio empreendedor de três batalhadores, criou esta maravilhosa joia, que a beira das águas mansas da grande laguna, há-de perpetuar seus nomes e empolgar as multidões e os verdadeiros aficionados da sétima arte, como a nós empolgou”, concluiu.

Atrações

Além dos filmes, Laguna e região tiveram a oportunidade de assistir o tenor Hugo Cesarini, Companhia de Comédias Milton Carneiro, este um dos mais conhecidos atores do nosso teatro e astro de diversas película nacionais como “Sob a Luz do Meu Bairro”, “Katucha”, “O Dominó Negro”, Grande Otelo, que aqui esteve com outros artistas cariocas, “Orquestra Cigana de Gabor Radies”, Rodolfo Mayer, que aqui levou a cena a famosa e original peça de Pedro Block – “As mãos de Euridice”, cujo impecável desempenho mereceu os maiores aplausos de nossa plateia.

Atual administração

Ainda que extra oficialmente, sabe-se que a administração hoje entregue ao SESC, deve ser encerrada nos próximos dias, com a equipe do prefeito eleito Samir Ahmad já estando discutindo e buscando solução para o problema.