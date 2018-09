72 anos do Sesc

Ontem, 13, foi o aniversário do Sesc. São 72 anos promovendo a transformação, a cidadania, o conhecimento e a inclusão, com ações de forte impacto social. Para celebrar essa trajetória, repleta de bem-estar e qualidade de vida, a Instituição realiza nesta data uma programação especial em Unidades no Estado, ai incluida a de Laguna, e convida os catarinenses a “viverem o Sesc”.

As atividades são gratuitas e contemplam ações de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência, para pessoas de todas as idades. O objetivo é comemorar ao lado de clientes que frequentam o Sesc e do público interessado em conhecer melhor os serviços e eventos oferecidos.

Nestas sete décadas, o Sesc se consolidou como um espaço de descobertas, um lugar onde se vive experiências marcantes, desenvolve potencialidades, que promove encontros e cria novos círculos de relacionamento. E a Instituição continua, ano após ano, expandindo e qualificando a estrutura e atendimento, democratizando o acesso, beneficiando crianças, jovens, adultos e idosos.

“Estamos comprometidos com a nossa história e vamos escrever o futuro com a mesma grandeza que construímos o passado, levando bem-estar, desenvolvimento e qualidade de vida a milhares de catarinenses. Somos 2.785 colaboradores no Estado, agentes da transformação e buscamos fazer a diferença na vida de todos os que passam pelas nossas Unidades diariamente. Dentro do Sesc, as pessoas encontram mais do que serviços e eventos, encontram carinho, cuidado, atenção, parceria e união”, celebra Roberto Anastácio Martins, Diretor Regional do Sesc em Santa Catarina.

Sobre o Sesc

O Serviço Social do Comércio (Sesc) é uma Instituição pioneira, que desde 1946 transforma a vida de milhares de catarinenses, trazendo bem-estar e crescimento. Sem fins lucrativos, integra o Sistema Fecomércio, e se destaca como uma das entidades de caráter social mais atuantes em todo o país. Entre as suas principais atribuições estão o planejamento e a execução de ações marcadas pela excelência nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência, com vasta oferta de eventos e serviços.

Presente em todas as regiões de Santa Catarina, atualmente conta com 54 pontos fixos de atendimento, em 31 cidades e 11 unidades móveis, que de forma itinerante, desenvolvem eventos comunitários, atendimento odontológico, educação em saúde e incentivam à leitura.

A programação em Laguna

Iniciada dia 6, a programação em Laguna, ontem contou com múltiplas atividades, inclusive com show da banda Trombone de Frutas.

Para domingo, 16, às 15h, na unidade local estão sendo anunciadas Mostra de Artes e Ideias com o tema “avós e brinquedos”, com exposição de projetos e trabalhos realizados ao longo do trimestre e saúde da infância. Na quarta-feira, 19, às 15h, oficina de plantio de ervais medicinais na Casa de Cultura, fechando as comemorações dia 26, às 15h, na unidade, ponto de encontro com o tema “estatuto do idoso, preparação para a Conferência Municipal do Idoso.