A cidade nas fotos de Hilário Pereira

Corretor de Imóveis de profissão, aliás dos mais capacitados, nas horas de folga, Hilário Pereira exercita seu lado de fotógrafo, ora clicando o casario, praças e paisagismo, ora os nossos importantes monumentos, transmitindo-os esses registros para amigos e quem mais se interessar.

Hilário Pereira

Nascido em 13 de janeiro e 1955, filho dos já saudosos Geni e Carlos Pereira, é corretor de Imóveis, presidente do PDT local, secretário de Turismo e de Administração, na gestão do prefeito Nelson Abraham Neto, o Nelsinho e oficial de Gabinete do prefeito Nazil Bento Junior. Na capital, durante alguns anos gerenciou o Terminal Rita Maria.

No futebol, foi juvenil do Hercílio Luz, depois de atuar no time do Sabino, em Oficinas. Aqui, foi goleiro do Anita Futsal.

É casado com Dona Janete Speck, com quem tem os filhos George (que reside em São Paulo), José Paulo, Ademar, Otávio, Sthefan e Carlos (que reside em Florianópolis). Tem uma neta, Clara, o seu xodó, sem esquecer da nora, Clara.