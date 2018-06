A Copa do Mundo já teve um lagunense

Em meio ao campeonato mundial, o JL lembrou-se de um lagunense que já esteve lá. Isso mesmo, exatamente Mengálvio Pedro Figueiró, um dos mais clássicos volantes e igualmente armadores da história do grande Santos FC, nascido aqui em 17 de outubro, mas registrado apenas em 17 de dezembro de 1938, aliás estando hoje com 79 anos.

PESCAF – Primeira empresa a receber o SISBI-POA

Governo Eduardo Pinho Moreira completa o primeiro quadrimestre sem recuar das prioridades

Casa de Anita – IPHAN liberou ordem de serviço

Fechada há alguns meses, foi assinada pelo IPHAN local, na quarta-feira (20), a ordem de serviço para a empresa Magapavi, visando a restauração completa da Casa de Anita e anexo, um dos principais pontos de atração histórica e turística de Laguna. A obra, com prazo de seis meses, que deve iniciar na próxima segunda-feira (25), custará R$ 482.812,44, com recursos federais liberados pelo PAC das Cidades Históricas. Entre as principais intervenções, estão as de acessibilidade, com a adaptação dos acessos, circulações e sanitários, além de adequar o imóvel ao novo projeto museológico e museográfico, com a setorização dos usos bem definida. Além do mobiliário que também será refeito, um quiosque será construído nos fundos, cuja função prevista é a de ser uma cafeteria, com equipamentos de apoio para crianças.