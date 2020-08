A educação é a base de tudo

Fizemos a nossa parte. O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou a PEC que torna o FUNDEB permanente e aumenta a participação da União no financiamento da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio. Uma vitória para as nossas crianças e adolescentes e também para os professores do Brasil. Confirmei , nesta matéria, meu compromisso com o povo do meu Estado e do meu País votando a favor.

A escola, a meu ver, precisa ser boa para o aluno e para o professor. Ambos devem conviver no ambiente de sala de aula com prazer e respeito. Eu, particularmente, sempre gostei de ir para o colégio. Nele, fiz boas amizades, tive uma convivência familiar com meus colegas e aprendi lições que me condicionaram a crescer como cidadão. Fui aluno de escola pública e tenho duas filhas professoras, conheço bem a realidade das nossas crianças, dos nossos jovens e também dos docentes, assim como a necessidade dos investimentos no setor. A Educação é a base de uma sociedade mais igual e justa e o FUNDEB permanente é o futuro do Brasil, é a garantia de um ensino ainda mais qualificado.

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) está nos 26 estados e no Distrito Federal e movimentou no ano passado R$ 166,61 bilhões para investimentos na educação. A arrecadação estadual responde por praticamente 90% do montante, enquanto a União o complementa com os outros 10% do valor total. Com a aprovação da PEC, vamos ter 23% de repasse da União em 2026, com um aumento percentual a cada ano.

Diante dessa grande conquista para a sociedade brasileira, é preciso reconhecer a importância do professor no processo educacional. É ele quem norteia e executa os saberes necessários para o desenvolvimento e crescimento do aluno, gerando cidadania e abrindo os caminhos para o conhecimento. Que a classe docente possa atingir índices ainda maiores em termos de resultados em sala de aula a partir de 2021. Pois o futuro pleno está na educação do povo, cumprindo as diretrizes da Constituição Federal. O amanhã é a gente que faz, a começar pela frequência e os ensinamentos na escola.