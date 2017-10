A festa das crianças da AMICRI

Com apoio de empresas e amigos, e muito especialmente do SESC, através do seu Centro de Atividades de Laguna, a AMICRI-Associação Amigos das Crianças, entidade das mais dedicadas da cidade, no dia 12 caprichou e promoveu mais uma grande festa para os pequenos (mais de 200) que não pagaram nada, ainda ganharam prêmios os mais variados e até do sorteio de uma bicicleta, um lauto almoço, distribuição de balas, algodão-doce, pipoca, sorvetes, churros e brincadeiras, como pula-pula, tombo-legal e piscina de bolinha, entre outras, além de oferecer corte de cabelo. Face o mau tempo tudo aconteceu na sede da Escola de Samba Xavante, no Magalhães.

As primeiras 150 crianças que se inscreveram ganharam uma camiseta.

Através do JL a AMICRI, presidida pelo esforçado Lourival José Motta, agradece a todos que de uma forma ou de outra, colaboraram para o sucesso da festa. Abaixo, alguns registros da movimentada manhã/tarde do dia 12 de outubro.