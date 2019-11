A importância do benchmarking!

Benchmarking é um processo de comparação de produtos, serviços e práticas empresariais, e é um importante instrumento de gestão das empresas. O benchmarking é realizado através de pesquisas para comparar as ações de cada empresa. Em tradução livre, pode ser traduzido como “ponto de referência”.

Recentemente vivenciei mais um HERS, um projeto meu e da Renata Costa, publicitária que tem exatamente esse objetivo, promover uma missão de experiências para mulheres empresárias e empreendedoras através de visitas em empresas que são referências mundias no que fazem como Oracle, PayPal, Deloitte, Cubo.Todas estas mulheres tinham uma característica em comum: sonham grande. Mas assim como para muitos empreendedores ou empresários há momentos em que a dúvida impera e surgem questionamentos como: será que essa é a melhor decisão, caminho? Será que alguém já fez isso? Como foi? E exatamente por isso que o Benchmarking é importante, porque nos ajuda a ter parâmetros e referências para nos ajudar a seguir em nossos negócios. Quando vivenciamos isso percebemos que a grama do vizinho nem sempre é mais verde, a diferença é o estágio em que cada uma se encontra.

Quais são as vantagens e desvantagens de se fazer benchmarking?

Vantagens:

• Melhorar o conhecimento de seu negócio e novas práticas,

• Motivar seu time para alcançar objetivos realizáveis,

• Mais conhecimento sobre o mercado;

• Aprender com quem já fez.

No HERS aprendemos muitas coisas dentre elas:

– coloque propósito na sua estratégia,

– Diversidade é o tema e atual desafios das organizações,

– Liderança está diretamente ligada à capacidade de conectar-se ao outro,

– você é sua marca e isso tem a ver como as pessoas e o mercado percebe.

– todo o movimento coletivo é mais forte e impactante,

E para você que quer começar, liste no mínimo três modelos de negócios que você tenha interesse e faça o contato acontecer.

Se você quer crescer, mire nos gigantes, como se comportam, como negociam e se preparam. Não esqueça, os limites estão na mente de quem os cria.

Fique de olho em quem já faz e use o benchmarking para crescer.

Por Letícia Zanini – Master Coach, Psicóloga e Educadora Comportamental