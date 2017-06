À partir de 2ª feira: Difusora transmitirá em FM

Após 71 anos atuando em AM- Amplitude Modulada,ZYH-767, AM 1160kHz logo a primeira do Sul do Estado e uma das mais antigas emissoras de Santa Catarina, a Rádio Difusora de Laguna, a partir da próxima segunda-feira (12) passará a transmitir em FM-Frequencia Modulada, 91,5, ficando claro que a migração para tal é uma reivindicação de radiodifusores de todo o país, garantindo mais qualidade do sinal e a possibilidade de sintonia nos dispositivos como celulares e tablets, os quais podem gerar melhores resultados em audiência e faturamento, além de reforçar o trabalho de valorização do meio rádio. Das 1.781 rádios AM existentes em todo o Brasil, quase 1500 solicitaram migração para a FM.

A Difusora

“É uma grande mudança para nós e a expectativa, das mais positivas, claro, fica por conta da qualidade do sinal e como consequência a possibilidade de atingir e buscar novos mercados”, comenta o diretor Gustavo Salvaro.

A partir de 2ª feira (12), entrará no ar uma nova plástica na grade. “Preparamos novas aberturas, vinhetas, trilhas e programas novos. Nossa intenção é manter a grade padrão e criar algumas atrações em horários livres”, destaca o programador, André Luiz.

Entre as novidades, estarão os programas “Madrugada Difusora”, com uma seleção musical especial, todos os dias, da meia noite às 03h30, “Top Hits”, “As Mais Pedidas da Difusora” e “Domingão Difusora”. Sem esquecer que nos finais de semana, serão transmitidos o “Rodeio Sertanejo”, aos sábados, das 16h `as 18h, Laguna Amanhece Cantando, todos os domingos, das 05h às 8h e “Domingão Difusora”, das 09h às 13h.

A programação de segunda a sexta-feira

00h às 03h30 – Madrugada Difusora; 03h30 às 04h – Top Hits; 04h ás 05h – As Mais Pedidas da Difusora; 05h às 06h50 – Laguna Amanhece Cantando; 06h50 às 07h – Oração da Manhã; 07h às 09h – Rádio Revista; 09h às 10h – Momento de Fé; 10h às 11h50 – Manhã Total; 11h50 às 12h – Oração do Meio Dia; 12h às 13h – Difusora Meio Dia; 13h às 13h30 – Novena dos Filhos do Pai Eterno; 13h30 – 14h – Difusora Serviço; 14h às 15h30 – A Tarde é Nossa; 15h30 às 16h – Resumo Difusora; 16h às 18h – Rodeio Sertanejo; 18h às 18h20 – Oração da Ave Maria; 18h20 às 19h – Resumo Difusora (reprise); 20h às 22h – Sertanejo Bom Demais e 23h às 00h – As Mais Pedidas da Difusora