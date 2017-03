A posse da nova diretoria da ACIL

Ampliada e qualificada pela apresentação do Laguna Luxor Residence, importante empreendimento imobiliário que a cidade e região estão ganhando, além da interessante palestra (O poder do entusiasmo) pelo jornalista e psicólogo Luiz Carlos Prates, a solenidade de posse da nova diretoria da ACIL-Associação Empresarial de Laguna, na última segunda-feira(6), no Cine Mussi, foi das mais prestigiadas, contando com a presença de um grande número de associados e autoridades, como o prefeito Mauro Candemil, presidente da Câmara de Vereadores, Cleosmar Fernandes, empresários Carlos Cabreira e Gil Ungaretti Neto, vice-prefeito Julio Willemann, vice-presidente regional da Facisc – Federação das Associações Empresariais de SC, Carlos Fornazza e dirigentes de entidades co-irmãs, além de corretores de imóveis como Jefferson Crippa, Gean Moreira e de cidades da região.

Na abertura da solenidade, foi apresentado um histórico do empreendimento Laguna Luxor Residence, seguido de um completo vídeo.

Na sequencia, aconteceu a posse propriamente dita, com todos os integrantes da chapa eleita, assinando o respectivo ato. Entre as falas, a da presidente que estava saindo, Valeria Olivier, destacando as ações que desenvolveu em seu período, como presidente. Também usaram da palavra o novo coordenador, Juliano José Braum, do Núcleo Jovem Empreendedor da Acil, para a gestão 2017/2018, Carlos Fornazza, vice presidente regional da Facisc, prefeito Mauro Candemil e o novo presidente da ACIL, Patrik da Silva Paulino.

A nova diretoria

Diretoria Executiva – Diretor Presidente: Patrik da Silva Paulino, Diretor Vice-Presidente: José Antônio Martins Silva, Diretor Administrativo e Financeiro: Isaias Medeiros Viana, Diretor de Assuntos de Comunicação, Industria e Serviços: Edson Remor Guedes, Diretor de Assuntos de Turismo: Pedro David, Diretor Assuntos da Mulher Empresária: Jane Vieira, Diretor de Assuntos do Jovem Empresário: Rodolfo dos Santos Souza, Diretor de Assuntos do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca: Ana Luiza Folchini, Diretor de Relações Governamentais e Comunicações: Silvânia Cappua Barbosa e Diretor de Assuntos de Responsabilidade Social: José Rosenio de Jesus.

Conselho Fiscal – 1° Conselheiro Fiscal: Ondina Silveira, 2° Conselheiro Fiscal: Valéria Olivier Alves Souza e 3° Conselheiro Fiscal: Marcelo Wisintainer Lopes.

Suplentes – 1° Suplente do Conselho Fiscal: Noeli Barbosa de Castro, 2° Suplente do Conselho Fiscal: Maicon da Silva e 3° Suplente do Conselho Fiscal: Sebastião Xavier Araújo

Coordenador Núcleo Jovem Empreendedor da ACIL – Coordenador: Juliano José Braum.

A fala de Patrik

“Sinto-me extremamente honrado ao assumir a presidência da ACIL nesta cerimônia, agradeço a Deus por este momento.

Agradeço também a confiança depositada em mim pelos associados e em toda a nova equipe de diretores, e estou ciente de que é enorme a nossa responsabilidade de dar continuidade ao trabalho de tão ilustres presidentes que me antecederam e que fizeram desta associação uma das mais importantes e respeitadas de Santa Catarina.

Agradeço também a ex-presidente Valeria Olivier e todos os membros da diretoria anterior, por todos os momentos compartilhados e comprometimento de cada um com a entidade.

Fazer parte de uma instituição com 94 anos de história me faz sentir orgulhoso e compromissado em buscar a partir da ACIL, o desenvolvimento a nossa Laguna.

Quando me associei a ACIL não tinha noção do que era associativismo, qual o papel da instituição, qual a vantagem em ser um associado, simplesmente fazia parte do quadro de associados e pagava a mensalidade. Simples assim!

Convidado a fazer parte do Núcleo de Jovens Empreendedores da ACIL, comecei a entender que juntos poderíamos muito mais, que a partir do associativismo os nossos objetivos ficavam muito mais fáceis de serem alcançados.

O Núcleo Jovem foi fator determinante para eu estar aqui hoje tomando posse como presidente desta associação.

O Núcleo tem como pilares fundamentais e representatividade, que é dar voz ao jovem junto ao desenvolvimento da cidade, a busca pelo conhecimento através da capacitação e a geração de novos negócios.

Nesses pilares obtivemos êxito em todos eles; a partir do Núcleo Jovem, lideranças foram formadas e é com muito prazer que posso citá-las aqui. Nucleados hoje atuam a frente da cidade, a exemplo da Secretária de Planejamento, Silvânia Cappua; o procurador do munícipio, Thiago Nedeff; o vereador Peterson Crippa, um dos fundadores do Núcleo Jovem de Laguna e do Rômulo Camilo à frente da assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores.

Isso mostra que os jovens estão ocupando espaços e, em Laguna, a ACIL e o Núcleo Jovem têm grande responsabilidade nisso.

Busco agora, à frente da ACIL e com ajuda da diretoria que toma posse comigo, oxigenar a instituição e trazer novos ares. Fazer com que a ACIL represente realmente a opinião dos empresários de Laguna e buscar assim melhorias e desenvolvimento.

Fico me perguntando como alguém inteligente pode querer ser empresário nesse país.

Tudo é pensando para atrapalhar o empresário, desde a abertura, passando pelo crescimento e finalmente numa eventualidade que é mais comum do que parece na baixa da empresa.

O empresário é visto como vilão que quer se beneficiar de mão de obra barata e sugar o máximo possível das pessoas que o cercam!

Mas quem está de fora não vê a rotina de 10, 12, e até 16 horas por dia de trabalho, finais de semana, feriados e isso tudo sem contar as noites perdidas por preocupações sobre a empresa.

Enfim, quem é explorado, somos nós que carregamos o país nas costas.

Precisamos, nós, empresários, tomar as rédeas e fazer nossa opinião ser ouvida e levada em consideração. Somente esperar pelo poder público já se mostrou uma estratégia equivocada. Precisamos arregaçar ainda mais as mangas e colocar a mão na massa, literalmente.

Por fim, tenho a dizer que não conseguimos nada sozinho e por isso tenho a agradecer a Cristiane e a Fernanda, colaboradoras da associação e responsáveis pelo sucesso desse evento, a FACISC em nome do vice presidente Carlos Fornazza, ao Giovane, consultor da FACISC, ao SESC sempre parceiro da ACIL, ao SEBRAE, a prefeitura municipal de Laguna e principalmente aos nossos grandes parceiros dessa noite, Gil Imóveis, Grupo Cabreira e Biaggioni Arquitetura.

Agradeço novamente a todos os presentes e que juntos consigamos enfrentar 2017 de cabeça erguida.”