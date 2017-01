A posse do novo prefeito

A solenidade de posse do prefeito Mauro Candemil e vice Julio Willemann, além é claro, dos vereadores, na manhã quente do dia 1º, contou com a presença de um grande público na Câmara Municipal, com pronunciamentos de todos, logo sendo das mais longas e cansativas. No legislativo, o destaque igualmente ficou para a eleição de Cleosmar Fernandes (PMDB), para a presidência, Adilson Paulino (PSD), na vice, Thiago Duarte (PMDB), 1ª secretaria e Osmar Vieira (PSDB) para segunda secretaria, todos por unanimidade, com 13 votos. À noite, no Cine Mussi, também lotado, aconteceu a transmissão de cargo, do então prefeito Everaldo dos Santos, para Candemil, inclusive com um pequeno concerto do Coral Santo Antônio dos Anjos e Elaine dos Santos, que entoou os hinos Nacional e de Laguna. Na mesa principal, além de Candemil e Willemann, o agora ex-prefeito Everaldo dos Santos, o presidente da Câmara, Cleosmar Fernandes, o juiz de Direito Eleitoral, dr. Paulo da Silva Filho, o vice governador Eduardo Moreira e o desembargador Julio Knoll. Ao final, foram anunciados e chamados os integrantes do staff de Candemil e Willemann, com o livro de posse ficando à disposição de todos, chamando a atenção para uma anotação, “em tempo”, em meio a quem já tinha assinado, “de que não havia acontecido a transição”, antes até anunciada no discurso de Candemil.

Os vereadores

█ Adilson Paulino (PSD)

█ Antônio Cesar da Silva Laureano (PMDB)

█ Cleosmar Fernandes (PMDB)

█ Kleber da Rosa (PP)

█ Osmar Vieira (PSDB)

█ Patrick Mattos de Oliveira (PP)

█ Peterson Crippa da Silva (PP)

█ Roberto Carlos Alves (PP)

█ Rodrigo Moraes (PR)

█ Rogério Medeiros (PP)

█ Rhoomening Rodrigues (PSDB)

█ Thiago Alcides Duarte (PMDB)

█ Valdomiro Barbosa de Andrade (PMDB)

O secretariado

█ Secretaria de Saúde: Valéria Olivier Alves Souza

█ Secretaria de Educação: Karmensita A. da Rocha Cardoso

█ Secretaria de Assistência Social: Fátima Figueiredo Duarte

█ Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico e Social: Silvânia Cappua Barbosa

█ Secretaria de Turismo, Lazer e Comunicação: Antônio Quirino Ramos

█ Secretaria de Transportes, Obras, Pesca, Desenvolvimento Rural e Aquicultura: Jonathan do Nascimento

█ Secretaria da Fazenda, Administração e Serviços Públicos: Luciana Fernandes Pereira

█ Presidente da Fundação Irmã Vera: Fabiana Rodrigues de Oliveira Fonseca

█ Presidente da Fundação Lagunense de Cultura: Márcio José Rodrigues Filho

█ Procurador Geral: Antônio Luiz dos Reis

█ Chefe de Gabinete: Antônio Noel Navarro Monteiro

█ Coordenador Especial de Gabinete: Anselmo Fábio de Moraes

*Não foi anunciado pelo menos até ontem o titular da Defesa Civil.