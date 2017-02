A primeira vez!

Como tudo em nossa vida, sempre há uma primeira vez. O primeiro dia na escola, expectativa para os filhos, sofrimento para alguns pais. O primeiro sorvete, o primeiro namorado, o primeiro filho, tudo o que é novo naturalmente vem acompanhado de expectativas.

Em nossa trajetória profissional não é diferente. Quem lembra de seu primeiro dia na faculdade? Quantos sonhos, desejos a realizar. E a primeira entrevista de emprego? Sensação de medo e euforia, nervosismo, coração acelerado até mesmo porque no início da vida profissional, o currículo ainda não relata muitas experiências e isso por si só, já deixa muitas pessoas sofrerem por antecipação e acreditarem que será uma barreira para sua entrada no tão sonhado mercado de trabalho.

E por falar nisso, você que já passou por isso – sabe do que se trata – mas que tem um sobrinho, filho, neto, alguém que você conheça e que vai encarar o mercado de trabalho pela primeira vez, deve imaginar qual a primeira grande dúvida que existe: o que colocar no meu currículo? Será que devo colocar foto? Pretensão salarial? Enfim, as dúvidas são inúmeras por isso, segue algumas dicas para quem está passando por esta etapa.

No seu primeiro currículo deve constar:

→Dados pessoais: nome, estado civil, endereço, telefone e email;

→Intenção: a área que deseja atuar por exemplo: comercial, financeiro, etc;

→Escolaridade;

→Cursos como idiomas ou informática;

→Citar trabalhos temporários ou voluntariado também é válido.

Seja objetivo e na dúvida, aposte no tradicional não invente moda, o objetivo do seu currículo é despertar interesse pelo o que está escrito e não se seu currículo é bonito ou colorido. Portanto, fique atento sobre o que não deve constar em seu currículo:

→Foto (a menos que a empresa solicite);

→Título Currículo Vitae ou Currículo;

→Pretensão Salarial (a menos que a empresa solicite);

→Erros ortográficos;

→Dados que não sejam verdadeiros.

Com essas dicas ficará mais claro como você deve se apresentar através do currículo mas, lembre-se, ele é só um papel. Com o currículo pronto, o próximo passo é levantar potenciais empresas em que você deseja trabalhar, busque a sua oportunidade, não espere ela acontecer, faça acontecer!

Quem quiser tirar mais dúvidas poderá se comunicar através de leticia@perfildois.com.br. Até a próxima semana!!

Letícia Zanini: Master Coach, Psicóloga e Diretora da Perfil Dois Coaching e Assessoria.