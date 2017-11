A vitória que diziam impossível

Há 15 anos, 50,34% dos catarinenses diziam sim à ideia que desencadeou o cenário de prosperidade e desenvolvimento que hoje mantém Santa Catarina em constante e positiva transformação. A candidatura desacreditada e a iminência da derrota fizeram parecer improvável que, em outubro de 2002, Luiz Henrique da Silveira e eu teríamos a oportunidade de apresentar um novo caminho à administração estadual por meio da descentralização administrativa. A conquista nas urnas ficou historicamente conhecida como “a vitória que propalavam impossível”.

Com total domínio do assunto e uma convicção inabalável, Luiz Henrique não teve dificuldades em me convencer a deixar minhas funções de médico para segui-lo. Mais que um plano de governo, cujo foco se encerra num mandato ou dois, tínhamos um projeto de estado, visando mudanças sólidas e permanentes. Valho-me da popular analogia do “ser”, em detrimento do “ter”, para afirmar que o propósito não era ter um bom desempenho eleitoral.

Assim como na oportuna reflexão, “ser” significa buscar evolução e solidificar valores e condições que nos conduzam ao estado de excelência. Algo nada simples de ser alcançado. Exige coragem e humildade para valorizar a união de esforços em torno de algo maior, reconhecendo e respeitando os que antes de nós, e juntos de nós, contribuíram na construção dos alicerces que hoje nos sustentam.

As demandas da sociedade são infinitamente superiores à capacidade que o Estado tem de resolvê-las. Estabelecer prioridades é um dos grandes desafios. Ao levar o governo a todas as regiões, o processo decisório tornou-se mais igualitário. Demandas históricas foram atendidas, o acesso aos serviços públicos foi ampliado e o desenvolvimento econômico impulsionado.

Não foram poucos os que no decorrer da caminhada se somaram ao projeto. E depois de 15 anos observamos um legado de realizações e conquistas que garantem destaque nacional à Santa Catarina nas mais diversas áreas. As oportunidades futuras estão nas muitas lições políticas e administrativas que marcaram nossa história recente. Avançar significa prosseguir e aprimorar. Qualquer negação a essa flagrante realidade não passa de mero oportunismo eleitoral.

*Eduardo Pinho Moreira – Vice-governador de Santa Catarina