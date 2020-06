A volta do transporte coletivo

Desde terça-feira, 16, a cidade voltou a contar com o transporte coletivo, ainda que com horários reduzidos , sem funcionar aos domingos e transportando 50% menos e claro, tomando todos os cuidados conforme exigidos pela prefeitura. Além das linhas municipais, também foram liberadas as que ligam a cidade a Pescaria Brava e Tubarão. Confira:

Normativas para o transporte coletivo

Pelo decreto 6.254 fica autorizado o embarque e desembarque de passageiros oriundos do transporte rodoviário municipal e intermunicipal na Estação Rodoviária Pública Municipal de Laguna.

O transporte turístico continua vedado; Proibido a circulação de pessoas com idade acima de 60 (sessenta) anos, hipertensos, cardiopatas, diabéticos, gestantes e imunodeprimidos ou portadores de doenças crônicas; Distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os usuários do transporte coletivo, limitando o número de passageiros em 50% do total da capacidade do veículo; Priorizar a comercialização de bilhetes de passagem eletrônica; Manter a janela do veículo aberta, deixando-o bem ventilado durante toda a viagem; Manter os ônibus limpos, higienizando, a cada itinerário; Reorganizar as escalas e itinerários, reduzindo/limitando a circulação dos coletivos;

No decreto fica atribuída ao órgão de Vigilância Sanitária Municipal, competência para fiscalizar e fazer cumprir as normas de saúde e combate à Covid-19.

As empresas deverão realizar teste rápido nos colaboradores que retornarão ao trabalho e encaminhá-los para avaliação médica se positivo.

Diante da pandemia, as autoridades de saúde solicitam à população precaução com as redes sociais.

O coordenador de Vigilância Sanitária Alex da Silva de Bem alerta sobre notícias falsas. “Buscar sempre consultar as fontes confiáveis e oficiais, evitando a propagação/compartilhamento de notícias falsas (fake news)”, descreve.