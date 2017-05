Acesso ao Farol: Colombo e Moreira entregam Ordem de Serviço

Acompanhados dos secretários de Infraestrutura Luiz Fernando “Vampiro” e de Desenvolvimento Social Valmir Comin, deputados Manoel Motta (PMDB), Ricardo Guidi (PSD), José Nei Ascari (PSD) e José Milton (PP) e presidente do Deinfra, Wanderley Agostini, o governador Raimundo Colombo e o vice Eduardo Pinho Moreira, vieram a Laguna terça-feira (23) e recebidos pelo prefeito Mauro Candemil e vice Julio Willemann e secretário executivo da Agência Regional, Luiz Felipe Remor, promoveram a entrega (1) da ordem de serviço das obras de acesso ao Farol de Santa Marta, à empresa BCL Empreendimentos, no ato representada por seu presidente Amadeu Librelatto, que promete efetivar a obra (terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte corrente, de artes especiais e complementares, sinalização, serviços diversos e meio ambiente) em até 180 dias, com investimentos de R$ 3.887.113,08.

As falas

Vampiro

Inicialmente falou o secretário estadual de Infraestrutura, Luiz Fernando “Vampiro”, que reconheceu “que o acesso ao Farol sempre foi um grande problema, até fazendo com que muitos turistas desistissem de visitá-lo, prejudicando os nativos”. Disse ainda que agora “a pavimentação, tão esperada haverá de proporcionar mais desenvolvimento, segurança e um maior fluxo turístico na região e muito importante, estará pronto para a próxima temporada de veraneio. Com as máquinas na pista, a temporada de 2017 será com pavimentação asfáltica”.Por fim, Vampiro, que é frequentador habitual do Farol, pediu ao governador Colombo e ao vice Eduardo Moreira, para que, juntos, abracem a causa dos pescadores na pesca da tainha”. É que pelas novas normas divulgadas pelo governo federal, só para se ter uma ideia, dos 22 que possuem embarcações, só seis foram liberados, logo prejudicando os demais. Em seguida fez a entrega (5) ao governador e ao vice, de um relato e pedido dos pescadores para que busquem a solução em Brasília.

Candemil

Iniciou sua fala (3) saudando e agradecendo ao governador e ao vice, secretário Vampiro, Wanderley Agostini e engenheiros Besen e Ferreira, todos do Deinfra, fez registros históricos do Farol de Santa Marta e relembrou as dificuldades que a obra agora autorizada, havia enfrentado nos últimos anos, dizendo que “para chegarmos aonde chegamos, foram superadas 32 condicionantes ambientais e muitos prazos de recursos do edital, inicialmente à base de paralelepípedos, logo abandonada pela empresa contratada e as exigências ambientais, citando 32 condicionantes para a sua liberação.

Eduardo Moreira

O “governador do sul”, Eduardo Pinho Moreira (4) disse que ele e o governador Colombo sempre entenderam a importância da obra e até relembrou os tempos de menino, quando costumava visitar o Farol em companhia dos pais e avós, que tinham uma empresa de ônibus e que era uma “verdadeira viagem”. Ele também lembrou que como havia anunciado, disse que só voltaria lá, como autoridade, quando fosse para liberar o início da obra, o que aconteceu naquele dia. Fez questão de agradecer ao engenheiro Romualdo França que então, como diretor do Deinfra, providenciou o projeto da SC-100.

Colombo

O governador Raimundo Colombo iniciou sua fala (2), afirmando que “esta é uma obra que beneficiará todos. Muito aguardada, certamente promoverá o desenvolvimento deste belo e importante ponto turístico de Laguna e de Santa Catarina. Sobre a reivindicação dos pescadores, reconheceu serem justas e que procuraria o ministro Blairo Maggi, da Agricultura ou quem de direito para buscar uma solução. Lembrou a todos do crescimento de Santa Catarina, defendendo que o estado barriga verde é equilibrado, não aumentou seus impostos e a menor taxa de desemprego. Quando o país enfrenta uma taxa de 13%, aqui não passa de 6%, finalizou.