Acesso ao Farol: recurso impede início da obra

Contemplando a execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte corrente, sinalização, obras complementares e de arte especiais, serviços e meios ambientes na rodovia SC-100, trecho de acesso ao Farol de Santa Marta, numa extensão de 2,442km, continua sem solução o edital de licitação, que após ter habilitado algumas empresas, eis que uma delas entrou com recurso, paralisando todo o processo.

A obra está orçada em R$ 5.496.220,69 e quando iniciada terá o prazo de execução de 180 dias. A obra da estrada é aguardada por moradores e turistas da região, desde que foi paralisada em 2013, com o abandono dos trabalhos pela empresa então vencedora do primeiro processo licitatório, já rescindido.