Finalmente foi lançado pelo Deinfra- Departamento Estadual de Infrea-Estrutura e publicado no Diário Oficial de SC, dia 11, o edital de licitação da obra de pavimentação asfáltica do acesso ao Farol de Santa Marta, a partir da SC-100, num trecho de 2,5 quilômetros. Serão investidos pelo governo estadual em torno de R$ 5,5 milhões.

Loteamento de cargos na ADR

Luiz Felipe Remor, da Agência de Desenvolvimento Regional de Laguna, nega veementemente que esteja acontecendo loteamento de cargos na instituição, informando que houve apenas a substituição de profissionais que foram para outros setores, como Mario Alano, do PSD, na Educação, no lugar de Karmensita Cardoso, do mesmo partido e que foi para a prefeitura, Morgana Souza Rodrigues, na Infraestrutura, no lugar de Silvania Barbosa, que também foi para a prefeitura. Todos com o aval de deputados como Ada de Luca (PMDB) e José Nei Ascari (PSD). Hummmm!!

Júlio Willemann

Mesmo preferindo não assumir qualquer função na nova administração, o vice-prefeito Júlio Willemann, sabe-se, tem procurado contribuir com o prefeito Mauro Candemil, dando sugestões e assim soluções, para os mais diversos problemas que a municipalidade enfrenta.

Olho no olho

Antônio Carlos, comanda aos sábados e amanhã é dia, o programa OLHO NO OLHO, a partir das 11h, pela Rádio Garibaldi, entrevistando o vice governador Eduardo Pinho Moreira.

Pacheco na COMCAP

O inteligente lagunense, ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, dr. José Carlos Pacheco, agora está no Conselho de Administração da COMCAP – Companhia Melhoramentos da Capital. Antes de ser chamado pelo prefeito Gean Loureiro, Pacheco costumava dizer que até então praticava a “netoterapia”.

Não adianta reclamar

“Em vez de reclamar, trabalhar”. É a sugestão do prefeito Udo Dohler, de Joinville, ao comentar a choradeira dos novos prefeitos (aí incluído o nosso), com a situação financeira dos municípios.

Boteco da Vale

Luis Antônio Brescianini e equipe da Rádio Verde Vale, de Braço do Norte, como faz todos os anos, amanhã (21), a partir das 10h promoverá o seu famoso programa direto da Praça Nelson Moreira Neto, na praia do Mar Grosso.

Associação de Moradores do Mar Grosso

Na edição de semana passada, o JL publicou matéria focalizando a eleição de Daniel Vieira Carneiro para a presidência, na verdade, da Associação de Moradores do Mar Grosso e não da Samar, como saiu, e melhor, ficando numa única entidade.

22 anos do Jornal de Laguna

“A parceria de 22 anos que temos com o Jornal de Laguna sempre nos trouxe os resultados esperados. Com frequência garantida e um corpo de leitores qualificado o JL sempre nos trouxe a credibilidade que buscávamos para anunciar nossos produtos e serviços!”

Nelson Fuchter Filho

Le Monde Citroen

✝Jayme Copstein

Aos 89 anos, morreu na sexta-feira (13), em Porto Alegre, o jornalista e radialista Jayme Copstein, ele que no seu Gaúcha na Madrugada e depois no Brasil na Madrugada, ambos pela Rádio Gaúcha, muito divulgou a terra de Anita, aliás com a participação do Anderson Rocha, o nosso querido rei momo que, por telefone, ganhava generosos espaços. Formado em Odontologia, foi na imprensa que Copstein se destacou pra valer. Com grande carreira, o “seo” Jayme como costumávamos chamá-lo, atuou nas Rádios Farroupilha, Gaúcha e Pampa e escreveu para os jornais Diário de Notícias, Correio do Povo, Jornal do Comércio e O Sul. Como escritor publicou três livros: Notas Curiosas da Espécie Humana, A Mosca e o Elefante e a Ópera dos Vivos.