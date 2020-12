ACI: Deborah Almada é a nova presidente

Com a presença de um grande número de associados, no último dia 19 foi eleita a nova diretoria da Associação Catarinense de Imprensa (ACI) – Casa do Jornalista, que comandará a entidade no triênio 2020-2023, como também os novos integrantes do Conselho Superior e do Conselho Fiscal.

O processo ocorreu na modalidade presencial, durante todo o dia na sede da instituição, em nossa capital.

Mantendo uma tradição dos últimos anos na nossa entidade, mais uma vez tivemos uma única chapa de consenso concorrendo, liderada pela jornalista Déborah Almada, que tem ao seu lado companheiros como os jornalistas Marcos Bedin, Lucia Helena Vieira, além de Denise Christians, Rafael Martini, Paulo Roberto Festinha e Fabrício Rodrigues.

A presença de inúmeros associados foi fundamental para a realização da eleição, aliás garantida com o uso de máscara e o associado mantendo uma distância mínima de um metro de outras pessoas.

Todas as ações foram planejadas com cuidado, com base nos protocolos sanitários e que garantiram a segurança dos associados.

Manifestação de Ademir Arnon de Oliveira

“Na qualidade de candidato à presidência do Conselho Superior, ao me despedir de seis mandatos consecutivos à frente da Diretoria Executiva, agradeço a presença no pleito que foi histórico, afinal foi a primeira vez, desde a fundação da ACI, que temos uma mulher à frente da associação”, disse inicialmente o então presidente Ademir Arnon.

Nominata da Chapa

Diretoria Executiva

Déborah Almada – Presidente, Marcos Bedin – 1º. Vice-Presidente, Lucia Helena Evangelista Vieira – 2º. Vice-Presidente,Denise Christians – 1º. Secretário, Fabrício Umpierres – 2º. Secretário, Paulo Roberto Fernandes – 1º. Tesoureiro e Rafael Martini – 2º. Tesoureiro.

Conselho Superior

Ademir Arnon, Carlos Alberto Ferreira, Glauco José Côrte, Iberê Aguiar Jacques, José Carlos Pacheco, José Cláudio Prisco Paraiso, Luiz Meneghim,Manoel Timóteo de Oliveira, Moacir Pereira, Osmar Aires Teixeira, Osmar Schlindwein, Paulo Alceu, Roberto Alves, Rogério Kiefer e Sérgio da Costa Ramos.

Suplentes Conselho Superior

Fernando Linhares da Silva, José Bonifácio Thiesen, Luiz Henrique Tancredo, Marcílio João da Silva Medeiros Filho, Paulo Ramos Derengoski, Rocha Farias, Salvador dos Santos, Sergio Lopes, Silvia Hoepcke da Silva e Vânio Bossle.

Conselho Fiscal

Fernando F. de Oliveira, Mario Eduardo Barzan e Renei Roberto Popper.

Suplentes Conselho Fiscal

Frutuoso Alves de Oliveira, João Batista Soares e Roberto Salum.

Nas regionais, foram confirmados os nomes de Andressa Fabris, para Criciúma, Marcio Carneiro (Laguna), Guilherme Diefenthaeler, Joinville e Cláudia Pavão, em Lages.

A manifestação de Ademir Arnon

“Muito orgulho e gratidão guiam meus pensamentos enquanto escrevo essa mensagem. Antes de mais nada, preciso agradecer.

No dia 19 ocorreu a eleição da jornalista Deborah Almada para a presidência da Associação Catarinense de Imprensa (ACI) – Casa do Jornalista. Com isso, em breve deixo o cargo – e assumo novas funções no Conselho Superior da entidade. No momento, tenho a obrigação de lembrar dos últimos doze anos, período em que estive à frente dessa histórica associação.

Concretizamos um sonho antigo – sede moderna e ampla para melhor receber nossos associados, parceiros e público em geral -, realizamos inúmeros projetos de aperfeiçoamento profissional, promovemos ações para integrar a categoria, criamos o primeiro laboratório de pré-incubação de empresas de economia criativa específico para projetos de comunicação de Santa Catarina e defendemos de forma intransigente a liberdade de imprensa. Obras coletivas, executadas por inúmeros voluntários, que são motivo de orgulho para todos que atuamos na ACI e que foram possíveis apenas por causa do apoio de parceiros especiais que estiveram ao nosso lado nessa jornada.

Difícil citar aqui todos que apoiaram a ACI. Empresas de diversos segmentos, órgãos de imprensa e entidades associativas foram parceiros de todas as horas. Mas não posso deixar de destacar a atuação da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC) e do SEBRAE Santa Catarina, essenciais em diversos momentos. A todos que contribuíram de alguma forma com a entidade nesses anos, meu sincero agradecimento.

Mas ainda há muito a ser feito. O horizonte que surge diante de profissionais de comunicação é desafiador. Mudanças tecnológicas e de hábitos, crise econômica e ameaças ao livre exercício profissional são elementos inescapáveis da atual realidade do segmento. Cabe à ACI posicionar-se como defensora da liberdade de imprensa e como apoiadora daqueles que buscam aperfeiçoamento para crescer profissionalmente. Também é inegável que a Associação, que reúne inúmeros profissionais brilhantes, pode aumentar seu protagonismo na produção e disseminação de cultura e conhecimento no Estado.

São desafios que terão de ser enfrentados pelos próximos dirigentes da entidade – que por certo precisarão de todo o apoio possível para terem sucesso. Felizmente – e por isso falei de orgulho no início da mensagem – muito foi feito nos últimos anos. E aqui não falo apenas de mim. A história da ACI é riquíssima e merece respeito. Com pedido antecipado de escusas aos ex-presidentes não citados, destaco o trabalho do jornalista e amigo Moacir Pereira, que me antecedeu no cargo. Foi ele o responsável por lançar os alicerces do futuro Memorial da Comunicação de Santa Catarina, projeto essencial que precisa ser levado adiante e que será um marco na valorização da comunicação do Estado.

Ter a capacidade de valorizar o passado e projetar – e atuar sobre – o futuro são desafios vitais para a existência e a legitimidade de uma entidade associativa. A ACI inicia uma nova fase e todos os dirigentes por certo têm isso em mente. A mim, resta agradecer o apoio de todos nos últimos anos, reafirmar meu compromisso com o sucesso dessa entidade e abrir breve parênteses para uma última lembrança antes da despedida.

Não posso revisitar os acontecimentos marcantes da minha gestão sem citar o querido Róger Bittencourt, que nos deixou anos atrás, quando ocupava a primeira vice-presidência da ACI e executava um trabalho magnífico na entidade. Talentoso companheiro, ele merece um aplauso e uma recordação especiais no momento em que mais uma vez nos unimos em torno do projeto de construir uma ACI cada vez mais forte.

Obrigado amigo(a), obrigado a todos”, concluiu Arnon.