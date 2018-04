Acil chega aos 95 anos

Quinta entidade do gênero fundada em Santa Catarina, a ACIL-Associação Empresarial de Laguna, na próxima segunda-feira (16), estará completando 95 anos de atividades. Fundada por Constantino Garofalis, Francisco Fernandes Pinho, Horminio Faisca, Humberto Zanella, João e José Guimarães Cabral e Saul Ulysséa, hoje é presidida pelo jovem empresário Patrick da Silva Paulino, dos Supermercados Novo.

É uma entidade civil,sem fins lucrativos, regida por seus estatutos, abrange toda a área de influência geográfica do perímetro urbano e interurbano.

Tem por objetivo, reivindicar em prol do desenvolvimento do município e, principalmente das classes comerciais, industriais, turísticas e agropecuárias. Tem grande representatividade perante o poder público, sempre defendendo os pleitos dos seus associados com grande empenho na área social. Também presta serviços de assessoria jurídica; possui auditório para ministrar palestras, cursos e workshops preparando e qualificando profissionais para ingressarem no mercado de trabalho; marketing em datas especiais voltadas ao comércio; lobby político e empresarial. Ao longo dos seus 95 anos, já desempenhou um importante papel como gestora e apoiadora de projetos que visassem o fortalecimento das empresas lagunenses.

Dentre as várias ações da ACIL, destacamos algumas que marcaram história, como a construção da estrada Laguna – Jaguaruna e do aeroporto, e lutou, também, sem sucesso pela implantação da Siderúrgica Nacional.

A ACIL também teve participação na implantação do Corpo de Bombeiros e apoiou a implantação do hoje 28º Batalhão da Polícia Militar de Laguna, captou materiais de construção entre os associados para viabilizar a reforma de uma ala do Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos, surgindo assim na cidade a primeira ala psiquiátrica, com 10 leitos, hoje referência em toda a região.

Tem participação efetiva nos Conselhos Municipais de Turismo, do Meio Ambiente, Político Empresarial, Plano Diretor, Plano de Habitação, de Desenvolvimento Regional, cadeira na diretoria do Hospital, Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Tubarão e Complexo Lagunar da Comunidade do Fórum da Comarca de Laguna e da Saúde.

Em abril de 2010, a entidade passou a se chamar ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE LAGUNA, devido à adequação estatutária e para estar em conformidade com a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina – Facisc. A ACIL é a voz ativa dos empresários junto aos órgãos governamentais, representantes municipais, estaduais e federais, organizações públicas e privadas, sempre enaltecendo que o “Nosso lema é construir a cidadania”.

Atual diretoria

Diretoria Executiva – Diretor Presidente: Patrik da Silva Paulino, Diretor Vice-Presidente: José Antônio Martins Silva, Diretor Administrativo e Financeiro: Isaias Medeiros Viana, Diretor de Assuntos de Comunicação, Industria e Serviços: Edson Remor Guedes, Diretor de Assuntos de Turismo: Pedro David, Diretor Assuntos da Mulher Empresária: Jane Vieira, Diretor de Assuntos do Jovem Empresário: Rodolfo dos Santos Souza, Diretor de Assuntos do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca: Ana Luiza Folchini, Diretor de Relações Governamentais e Comunicações: Silvânia Cappua Barbosa e Diretor de Assuntos de Responsabilidade Social: José Rosenio de Jesus. Conselho Fiscal – 1° Conselheiro Fiscal: Ondina Silveira, 2° Conselheiro Fiscal: Valéria Olivier Alves Souza e 3° Conselheiro Fiscal: Marcelo Wisintainer Lopes. Suplentes – 1° Suplente do Conselho Fiscal: Noeli Barbosa de Castro, 2° Suplente do Conselho Fiscal: Maicon da Silva e 3° Suplente do Conselho Fiscal: Sebastião Xavier Araújo Coordenador Núcleo Jovem Empreendedor da ACIL – Coordenador: Juliano José Braum.