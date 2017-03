ACIL: Posse da nova diretoria na 2ª feira

Evento contará com apresentação de empreendimento imobiliário e de palestra com Luiz Carlos Prates

Contando na presidência com Patrik Paulino, a Associação Empresarial de Laguna tem marcada para a próxima segunda-feira (6), a partir das 20h, no Cine Teatro Mussi, a solenidade de posse de sua nova diretoria, que contará também com a apresentação do grande empreendimento imobiliário Laguna Luxor Residence que estará oferecendo uma palestra do conhecido jornalista e psicólogo Luiz Carlos Prates, profissional dos mais experientes, com atuação em grandes redes de TV e Rádio do País, hoje no SBT/SC.

A nova diretoria

Diretoria Executiva da ACIL – Diretor Presidente: Patrik da Silva Paulino, Diretor Vice-Presidente: José Antônio Martins Silva, Diretor Administrativo e Financeiro: Isaias Medeiros Viana, Diretor de Assuntos de Comunicação, Industria e Serviços: Edson Remor Guedes, Diretor de Assuntos de Turismo: Pedro David, Diretor Assuntos da Mulher Empresária: Jane Vieira, Diretor de Assuntos do Jovem Empresário: Rodolfo dos Santos Souza, Diretor de Assuntos do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca: Ana Luiza Folchini, Diretor de Relações Governamentais e Comunicações: Silvânia Cappua Barbosa e Diretor de Assuntos de Responsabilidade Social: José Rosenio de Jesus.

Conselho Fiscal – 1° Conselheiro Fiscal: Ondina Silveira, 2° Conselheiro Fiscal: Valéria Olivier Alves Souza, 3° Conselheiro Fiscal: Marcelo Wisintainer Lopes.

Suplentes – 1° Suplente do Conselho Fiscal: Noeli Barbosa de Castro, 2° Suplente do Conselho Fiscal: Maicon da Silva, 3° Suplente do Conselho Fiscal: Sebastião Xavier Araújo.

Coordenadoria Núcleo Jovem Empreendedor da ACIL – Coordenador: Juliano José Braum.

Coordenadoria Núcleo Da Ilha De Santa Marta da ACIL – Coordenador: Cristian Prudêncio de Córdova

A palestra



Na solenidade, palestra com o jornalista e psicólogo Luiz Carlos Prates

Luiz Carlos Prates iniciou carreira no rádio em 1960 como narrador de basquete e futebol de salão na Rádio Porto Alegre. Por 25 anos narrou futebol nas rádios Guaíba e Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Mais tarde foi comentarista e apresentador de esportes na TV Gaúcha, hoje RBS/TV de Porto Alegre e RBS/TV de Florianópolis.

Foi repórter da Voz da América no Brasil por cinco anos, iniciados em 1967. Voz da América é a emissora oficial dos Estados Unidos da América.

Em Santa Catarina trabalhou ainda na Rede Eldorado de Rádio e Televisão e na TV Record. O trabalho mais recente em Santa Catarina foi como apresentador e comentarista dos telejornais da Rede SCC – afiliada do SBT. E no rádio, os trabalhos mais recentes foram na Rádio CBN de Florianópolis, por 12 anos, e Rádio CBN de Lages, por quatro.

Foi o primeiro colunista selecionado para escrever no Diário Catarinense, um trabalho de 22 anos, iniciado em 1986. Cobriu as Copas do Mundo de 1974, como narrador da Rádio Gaúcha na Alemanha, a de 1978 pela Rádio Guaíba na Argentina, e as Copas de 1986 e 1990 pelo Diário Catarinense, no México e na Itália, respectivamente.

Durante todo o ano de 2015, Luiz Carlos Prates foi comentarista do RedeTV News, da Rede TV nacional.

É colunista e comentarista de diversos jornais e rádios catarinenses. Seus vídeos no YouTube já tiveram milhões de acessos tornando-o o jornalista mais acessado no YouTube do Brasil.

Luiz Carlos Prates é palestrante há mais de 25 anos e já falou para arenas lotadas em toda a Santa Catarina. Conhecida como a única palestra à prova de “apagão”, o jornalista não faz uso de Powerpoint ou de qualquer outro recurso tecnológico em suas apresentações, mas “apenas” de sua retórica singular e do conhecimento adquirido nos seus 55 anos de jornalismo, prendendo plateias diversas com uma associação única de ideias que impactam e causam resultados na vida de quem o ouve.

Atualmente, Luiz Carlos Prates é comentarista do SBT Meio-Dia, do SBT SCC, de segunda a sexta-feira, às 11h50.

Laguna Luxor Residence

Empreendimento que vem chamando a atenção de toda a região, e que será apresentado durante a solenidade de posse da nova diretoria da Associação Empresarial de nossa cidade, o LAGUNA LUXOR RESIDENCE, será construído na esquina da avenida Senador Galotti com rua Imarui, na praia do Mar Grosso, com o melhor custo benefício por m² de Laguna, excelente opção para investimento e moradia, tudo com administração do Grupo Cabreira e Gil Imóveis.

A área de lazer, a ser entregue com equipamentos, mobília e decoração, em alto padrão, contará com espaço fitness – academia, espaço você, sala de cinema, espaço kids – brinquedoteca, salão de festas, sala de jogos e espaço gourmet.

Apartamentos com três suítes mais Home Office, com duas ou três vagas de garagem mais Home Box com áreas privativas a partir de 153,30 m² a 431,15 m².

O novo empreendimento que já está marcando época em toda a região sulina também contará com salas comerciais, com áreas privativas de 63,83 m² a 145,52m². Mais: Entre os diferenciais oferecidos pelo Luxor, estarão o Hall de entrada e dos apartamentos, entregues mobiliados, em alto padrão. / Energia fotovoltaica para elevador e áreas comuns. / Iluminação cênica externa em Led no sistema RGB. / Gerador próprio para os elevadores. / Vidro habitat termo acústico (retenção de 70% do calor, 99% do raio ultravioleta e isolamento acústico). / Sistema de segurança com câmeras. / Hidrômetro individual. / 150 metros do mar.

E MUITO MAIS!!!!

Serviço

O que: Posse da ACIL, apresentação de grande empreendimento e palestra de Luiz Carlos Prates.

Onde: Cine Teatro Mussi.

Quando: Segunda-feira (6) às 20h.

Ingressos: Para associados da ACIL R$ 20 mais um quilo de alimento. Para não associados R$ 25 mais um quilo de alimento.