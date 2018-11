Acredite: você não sabe o que é Coaching!

O processo de Coaching invadiu fortemente não apenas o mundo das organizações, mas a vida das pessoas de uma maneira geral. É Coach na academia, na escola, nas relações e em muitas outras esferas. Mas, mesmo com tantos campos de atuação, muitos ainda não têm clareza sobre seu conceito.

Então, para ajudá-los nessa compreensão começa -se esclarecendo o que não é Coaching. Consultoria não é Coaching, Psicoterapia não é Coaching, Treinamento não é Coaching, Mentoria não é Coaching, e então o que sobra?! Coaching nada mais é do que estruturas de diálogos para gerar movimento. Dentro dessa estrutura há um processo de autoconhecimento que potencializa forças e minimiza interferências permitindo a mobilidade. O Coaching é um processo que, quando bem conduzido, ajuda o Coachee, Cliente no processo de Coaching, a aperfeiçoar a sua capacidade de pensar e, como consequência, obter respostas mais assertivas diante de situações diversas. O cérebro quando bem “provocado” é igual ao Google, apresenta boas respostas.

Importante ressaltar que o Coaching é um só, uma metodologia única e, por isso, não existe uma metodologia para Life Coaching, Executive Coaching e etc. Essa fragmentação acontece porque no Brasil muitas escolas vivem de cursos e formações e para facilitar, fragmentam a metodologia. Mas não esqueça, o Coaching é um processo e cabe a cada profissional direcionar para o seu nicho desejado.

E como você pode se beneficiar desse processo? Bem, o coaching não pode ajudar a todos. Por exemplo, pessoas com psicopatologias devem ser tratadas por Psicólogos ou Psiquiatras, já que o Coaching não possui arsenal técnico para tratar de doenças Psicológicas. E também não serve para todos porque as pessoas, algumas delas, não estão preparadas para vivenciar este processo, pois é uma metodologia que vai provocar movimento, e então, muitos dos que dizem querer algo, no momento de focar na ação, desistem. Você se beneficiará desta metodologia se estiver preparado para provocar mudanças dentro das mudanças.

Se você quer aprimorar sua carreira, desenvolver habilidades, alavancar sua renda, ser uma pessoa melhor, o processo de Coaching pode ser uma das infinitas opções que existem para quem busca a transformação. Mas, reforço, não há milagres. O cenário só irá se modificar se você desejar isso e mover-se para isso. Permita-se!