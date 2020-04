Adelino Waterkemper

★15/09/1917

✝21/06/2006

Nascido em Forquilhinha, em 15 de setembno de 1917, veio para Laguna em 1939, onde estabeleceu-se comercialmente, atuando por 35 anos. Antes, havia feito os seus estudos iniciais na Escola Rural de São Bento Baixo, distrito de Nova Veneza, o 2º Grau em Brusque e o curso superior no Rio Grande do Sul. Mas em Laguna casou-se com Norma (Duarte), com quem teve cinco filhos. Em 1941 ingressou na Irmandade do Santíssimo Sacramento e Santo Antônio dos Anjos, aliás sendo um dos mais dedicados provedores, por 13 anos consecutivos, além de ocupar outras cargos, participando ativamente na construção do Cemitério da Irmandade, no centro da cidade e do Monumento a Nossa Senhora da Glória, no alto do morro. Durante 55 anos participou do Conselho Administrativo da Paróquia Santo Antônio. Digna de registro, igualmente, a sua dedicação por mais de 40 anos, na diretoria do Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos, à frente da manutenção do relógio da Igreja Matriz e na tesouraria da Sociedade Musical Carlos Gomes, além de contribuir com a Associação das Damas de Caridade, onde sua esposa, Norma foi tesoureira por mais de 40 anos. Logo, gente que viveu para servir a comunidade. A mesma comunidade que em junho de 1990, homenageou-lhe com a concessão do título de cidadão lagunense. Em 29 de julho de 1998, foi lembrado mais uma vez, quando durante as comemorações do aniversário da cidade, recebeu a Comenda da Ordem de Domingos de Brito Peixoto. Faleceu em 21 de junho de 2006.