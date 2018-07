Administração municipal: Candemil cria novos cargos

Fruto de ação encaminhada pelo ex- prefeito Everaldo dos Santos, envolvendo o ISS – Imposto Sobre Serviços, a prefeitura de Laguna recebeu agora em junho a segunda e última parcela do Consórcio Camargo Corrêa, com valores na ordem de R$ 6.629.267,62. No último dia 12, também aconteceu a transferência de R$ 611.068,06, oriunda do mesmo processo. Lembrando que a primeira parcela, de R$ 6.547.677,17, já havia sido quitada em dezembro passado. Procurado para falar ou até anunciar em que obras os recursos seriam ou serão investidos, o prefeito não atendeu e nem deu retorno as ligações.

Nova gerência

Ainda que o momento seja de alardeada crise e pelo muito que se tem ouvido, de queda na arrecadação, parece ser de contrassenso, projeto de lei, de origem do Executivo que tramita na Câmara, aliás aprovado em 1ª votação e que iria para 2ª votação na sessão de ontem, após o fechamento da edição do JL.

É o projeto de lei complementar (0025), que altera disposições da Lei Complementar 330 e 329/2015, criando a Gerência de Comunicação Social e Publicidade Institucional, com vencimentos de R$ 2.857,78 e que além de seu titular também contará com três supervisores, sendo um de Criação e Design Gráfico, outro de Publicidade Institucional e Mídias Sociais e um terceiro, de Imagem e Som, com vencimentos estabelecidos respectivamente em R$2.284,36, R$ 2.618,26 e R$ 2.284,36. A mesma lei ainda estabelece funções gratificadas de R$ 400 para os profissionais que atuarem como editor e redator. Com a nova lei, a secretaria de Turismo, Lazer e Comunicação passa a ser designada secretaria de Turismo e Lazer, assim como fica extinto o departamento de comunicação e publicidade.

Cargos Comissionados

Até semana passada, conforme apresentado no Portal de Transparência, a prefeitura de Laguna contava com 193.