Alesc cancela atividades

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa decidiu na quarta-feira,18, prorrogar a suspensão das sessões ordinárias e das reuniões das comissões permanentes marcadas para a próxima semana. É mais uma medida visando ao controle da proliferação do novo coronavírus (Covid-19) e segue as recomendações das autoridades de saúde, a fim de evitar a aglomeração de pessoas e garantir a permanência delas em suas residências.

No entanto, a Assembleia poderá realizar sessões virtuais para a votação de projetos emergenciais referentes à prevenção e combate ao Covid-19. Os detalhes serão definidos em Ato da Mesa a ser publicado no Diário Oficial da Assembleia.

Apesar da suspensão das atividades legislativas, a Mesa Diretora segue atenta às questões que envolvem a pandemia em Santa Catarina e avalia as medidas mais adequadas que garantam o funcionamento do Parlamento com o menor número possível de servidores, policiais militares e funcionários terceirizados, priorizando o teletrabalho (home office) nas atividades em que essa modalidade é possível.

Por isso, a Diretoria de Comunicação Social da Alesc (DCS) decidiu suspender a exibição dos três telejornais produzidos e veiculados diariamente pela TVAL, a emissora de TV da Assembleia Legislativa, e estabelecer o home office para sua equipe. No entanto, a DCS segue de plantão, mesmo que de forma remota, à disposição dos jornalistas.

Quaisquer novidades a respeito do funcionamento da área administrativa da Alesc e das atividades legislativas serão informadas pela Agência AL, a Agência de Notícias da Assembleia.

Orientação

Ainda com o objetivo de colaborar com as autoridades sanitárias, o presidente da Alesc, deputado Julio Garcia (PSD), recomendou aos deputados que suspendam seus roteiros e suas atividades externas.

O presidente também autorizou a doação, para o governo estadual, de R$ 20 milhões, provenientes do orçamento do Legislativo, com o objetivo de colaborar com as ações de combate ao avanço do Convid-19 no estado.

“O Parlamento catarinense e seus 40 deputados seguem atentos à questão da pandemia e tomarão todas as medidas necessárias para que Santa Catarina enfrente o coronavírus”, afirmou Julio Garcia. “Nosso foco principal, no momento, é a preservação da saúde das pessoas.”