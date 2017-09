Era no gramado de um grande estádio de futebol que Alex da Silva de Bem idealizou que seria, um dia, seu futuro local de trabalho. Os anos se passaram, e o sonho de menino acabou ficando apenas guardado nas boas recordações. Até encontrar a profissão com a qual se identificaria realmente, ele desempenhou algumas atividades, mas foi após aprovação no concurso para fiscal da Vigilância Sanitária de nossa cidade, que o lagunense encontrou sua verdadeira vocação.

Filho de “seo” Hamilton Custódio de Bem e de dona Nadja Maria da Silva iniciou a carreira profissional na Aeronáutica: “Fui militar da Aeronáutica. Trabalhei no CINDACTA II em Curitiba e no Grupo de Aviação de Florianópolis. Depois voltei para Laguna e trabalhei por um tempo no Porto até começar na Prefeitura”, recorda Alex.

A rotina, o focalizado define como cansativa, mas gratificante: “Preciso estar atento, pois posso ser chamado a qualquer momento. Realizo diversas inspeções de natureza sanitária, sempre com o objetivo de garantir serviços e produtos de qualidade para o consumidor”.

Quando questionado sobre o que há de melhor no ofício, Alex aponta a diversidade, já que não há rotina: “Vivo em reciclagem constante. As leis são modificadas constantemente, o que acaba dando dinamismo ao meu trabalho, pois tenho de estar sempre estudando e me atualizando”.

Com planos de trabalhar até a aposentadoria, o que leva a crer que o profissional terá ainda uma longa estrada a percorrer, ele acredita que se pudesse voltar no tempo, faria algumas escolhas de forma diferente: “Acho que se fosse possível, não gostaria de ser um agente público fiscalizador, mas sim um profissional técnico de assistência e assessoria para as empresas”.

Crítico quando o assunto é o desenvolvimento de Laguna, o pai de Letícia e Betina acredita que há muito o que se explorar: “O Morro da Glória poderia ser um atrativo turístico com trilhas, bosques e pontos de lazer. Acredito que falta um pouco mais de vida social, como teatro, parque ecológico, cinemas”.