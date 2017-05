O universo da moda invade o Perfil dessa semana. Através dos acessórios, a designer Aline Martins Mendes construiu em 8 anos, sua marca “Menina Chic”, que hoje atua no mercado catarinense com seu ateliê próprio, equipe de produção e representantes espalhadas por várias cidades.

Filha de “seo” Adriano e de dona Rozelia, a empresária de 27 anos recorda como tudo começou: “Quando tinha uns 10 anos, montava algumas peças e vendia para minhas vizinhas. Mas sabia apenas vender, e ficava sem jeito de cobrar pelo produto. Como minha mãe era quem financiava o meu hobby na época, ela acabou intervindo e acabei desistindo”, recorda. Já em maio de 2009, com o boom das bijuterias no mercado, Aline decidiu retomar a antiga aptidão: “Lembro que vendi 35 pares do primeiro modelo de brinco que montei. Dali pra frente não parei mais. Confesso que de início o intuito era fazer para uso próprio, mas as conhecidas e clientes foram pedindo e aos poucos fui me entregando”.

Sempre à procura de tendências, a designer explica um pouco de sua rotina: “No período da manhã costumo ficar mais em casa. Faço a parte administrativa, realizo pesquisas e cuido do meu filho. No período da tarde vou pro ateliê acompanhar a montagem das peças e me dedicar a criação”. E se engana quem pensa que a inspiração de Aline tem data e hora marcada: “Sou muito ansiosa. Se compro uma peça diferente já quero logo montar. Uma vez, quando meu espaço de trabalho ainda era em casa, lembro que sonhei com um modelo e acordei às quatro horas da manhã para fazê-lo”.

Com quatro coleções anuais, ela procura lançar em média 30 peças novas por mês: “Estou sempre em busca de novidades. A repercussão do meu trabalho, com a ajuda da internet, tem feito com que pessoas de outros estados façam contato para aquisição de novas peças. Pensando nesse nicho de mercado, estou criando um site, para venda online”.

Formada em Pedagogia, ela chegou a exercer a profissão por dois anos, mas acredita que não voltará a área: “Concluí o curso para ter uma segunda opção, mas não me vejo mais longe desse universo das bijuterias. Como toda empresa, já passei por altos e baixos, mas tenho meu esposo que está sempre me apoiando e me ajudando a não desistir”.