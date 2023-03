Aos 36 anos, natural de Porto Alegre, Aline Martins trabalha como secretaria na Clínica Médica Laguna há sete anos.

Casada com Lizandro, mãe de Gabriel, a focalizada recorda um pouco de sua trajetória profissional: “Comecei como vendedora em uma loja de roupas aos 16 anos. Trabalhei por um ano como secretária e por algum tempo como atendente e recepcionista em laboratório clínico, até surgir a oportunidade do serviço no qual estou hoje”. Quando questionada sobre as maiores realizações da profissão, pontua: “Poder colaborar com as pessoas através do meu trabalho. Ser proativa, conseguir um encaixe de emergência, poder colaborar com uma palavra amiga e saber ouvir”.

Sobre os desafios no dia a dia, a filha de “seu” Almir e de dona Maria Olívia avalia: “São poucas as situações, mas por lidar com o público, às vezes me deparo com pessoas mais alteradas, arrogantes. É preciso jogo de cintura nesse momento”. Paralelo ao serviço como secretária, Aline ainda encara um segundo turno ao sair da clínica: “Montei um espaço onde vendo lingeries. É uma oportunidade de incrementar a renda da família”.

Se o assunto é Laguna a focalizada abre o coração: “Amo morar aqui. As belezas naturais de nossa cidade são incomparáveis. Costumo usufruir ao máximo desse paraíso. No verão não perco a oportunidade de estar na praia nos momentos de folga”.