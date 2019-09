Criciumense, o morador da terra de Anita, Alisson Feliciano Américo atua na Contabilidade há 10 anos. Filho de dona Sirlei e de “seo” Manoel, o focalizado, de 27 anos, conta aos leitores como se deu sua trajetória: “Meu primeiro contato foi em um escritório na área, aqui mesmo, em nossa cidade. Trabalhava arquivando documentos, fazendo voltas e aos poucos fui entendendo e me aperfeiçoando. Comecei a fazer faculdade, adquirir ainda mais conhecimento, e atuando diretamente, ganhando a prática através dos desafios do dia a dia”,explica.

No decorrer dos anos, Alisson passou por vários setores, entre departamento pessoal, fiscal e contábil:”Surgiram muitas mudanças na área. Em 2018, felizmente, surgiu a oportunidade de me tornar sócio do escritório, respondendo também por sua administração”.

Dono de uma rotina bastante agitada, ele elenca algumas de suas atribuições: “Meu dia é corrido. Preciso lidar com a administração do escritório e ao mesmo tempo supervisionar alguns setores, além de fazer visitas aos clientes e estar atento a todas as mudança do universo contábil”.

Quando questionado sobre os motivos que o levaram a trabalhar na área, explica: “Sempre procurei por algo realmente sustentável, uma profissão que me rendesse bons frutos, especialmente para o futuro. A contabilidade me proporcionou isso”, avalia.

Sobre os desafios e as delícias da profissão, analisa: “O que o meu trabalho tem de melhor é a satisfação dos clientes e realizar um serviço bem feito. Meu maior desafio como profissional é ser melhor sempre, buscar me atualizar, manter os clientes por dentro de todas as dificuldades e burocracias do dia a dia”.

Nas horas de folga, ele procura se desconectar por completo do escritório: “Tento ao máximo separar minha vida pessoal do profissional. Quando estou descansando, gosto de sair com meus amigos ou ficar com a minha família”.

Se o assunto é a terra de Anita, o “lagunista” abre o coração: “Laguna é uma cidade maravilhosa, somos cercados de belezas naturais, não há quem não goste desta cidade. Acredito que falte incentivo por parte dos órgãos públicos em prol dos empresários, que visam o progresso da cidade, mas que ficam impossibilitados devido a burocracia. Para o tão sonhado desenvolvimento, é necessária a desburocratização para aberturas de novos empreendimentos, incentivos fiscais, o que atrairia mais pessoas interessadas em investir no município, gerando novos empregos”.