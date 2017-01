Aos 29 anos, formada em Fisioterapia, a empresária Amanda Francisco Maggi decidiu abrir mão da área da saúde para se aventurar nos desafios e na realização de administrar seu próprio negócio. Natural de Três Cachoeiras (RS), na companhia do marido, Maycon, o casal está à frente da Pizzaria da Praia, no Mar Grosso: “A oportunidade de empreender surgiu em nossas vidas e decidimos encarar. No Lions Clube de Laguna, do qual fazemos parte, conhecemos o antigo proprietário, que comentou sobre a venda do estabelecimento. Durante a negociação percebemos que ali havia uma oportunidade de negocio promissor e que acabou dando certo”, explica.

E foi durante a temporada, em fevereiro de 2015 que tudo se concretizou: “Por ser um novo ramo, cada dia foi um aprendizado diferente e o aprimoramento veio com o passar do tempo, com o feedback dos clientes que nos auxiliavam para as mudanças necessárias. Ainda no final de 2015, sentimos a necessidade de construir um segundo forno a lenha para atender exclusivamente a tele entrega, por exemplo, o que acabou dando mais rapidez a todo processo. Levamos os pizzaiolos para uma feira nacional de Pizzarias, em Canela (RS), onde aprendemos novas técnicas, massas, sabores e conhecemos as melhores casas do ramo em Gramado”, recorda.

Mãe de Guilherme, a focalizada que coordena uma equipe de 20 funcionários, destaca o ritmo puxado do dia-a-dia: “No período da manhã e da tarde concílio os cuidados com meu filho, a casa e a parte administrativa da pizzaria. No final da tarde sigo rumo ao trabalho de onde só saio no final do expediente. Trabalho muito, mas gosto do que faço. O retorno positivo dos clientes e o grande movimento é a certeza de que estamos no caminho certo”.

Tamanha disposição a faz cogitar até mesmo a possibilidade de abertura de uma filial: “Estamos consolidados em Laguna e investir em uma cidade próxima pode sim ser nosso próximo projeto”, avalia.

Quando questionada sobre Laguna e seu desenvolvimento, tem seu ponto de vista formado: “Acredito que o turismo necessite de mais qualificação, além claro de atrações o ano todo. Não podemos viver apenas com o movimento do verão. É preciso também melhorar a infraestrutura da cidade, que se mostra tão frágil em meio as chuvas ou a grande demanda de turistas”.