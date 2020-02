O Perfil desta edição embarca no universo do esporte e mais precisamente no futebol. Nascido em Tubarão, mas morador da cidade juliana há 26 anos, Amauri Luckina começou sua trajetória profissional nos gramados: “Joguei no Marcílio Dias, no Atlético Paranaense e no Ferroviário, de Tubarão. Após uma lesão no joelho, tive que me afastar do campo e retornei como treinador da divisão de base do time tubaronense. Alguns anos depois, veio a proposta para trabalhar na escolinha do Criciúma”.

Casado com Valéria, pai de Fernando, Vanessa e Marcelo, o focalizado relembra como surgiu a oportunidade de conhecer a terra de Anita: “Na época o Carlos Gonçalves Neto foi assistir a um jogo do Criciúma e nos encontramos no estádio. Ele comentou sobre a vontade de levar para Laguna uma escolinha de futebol. Gostei da ideia e de pronto fomos buscar formas de viabilizar o projeto”.

Após 16 anos de dedicação a crianças e jovens lagunenses, Amauri foi levado a um novo segmento: “Há alguns anos venho me dedicando a realizar eventos em Laguna, Lauro Muller, Tubarão e outras cidades do sul, trazendo grandes nomes do esporte, seja para realização de partidas ou jantares. Em nossa cidade, já passaram grandes craques, como Zico, Romário, Junior, Mauro Galvão, Marcio Santos e Roberto Dinamite”.

Quando questionado sobre a forma como o esporte é tratado em nosso município, ele manifesta sua opinião: “É preciso mudar a mentalidade política sobre este tema. Ocupar o tempo ocioso de nossas crianças com atividades físicas é uma excelente oportunidade de desenvolver um belo trabalho social. E não vejo que seja preciso investir dinheiro público nisso, mas usar da força do governo para abrir portas com a iniciativa privada”, finaliza.